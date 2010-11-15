به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قاسمی روز دوشنبه در دیدار جمعی از بیماران دیالیزی و نیکوکاران در کلینیک شفا گفت: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر علمی، پزشکی و توانمندیهای جامعه پزشکی کشور در سال گذشته بیش از دو هزار و 100 نفر از بیماران دیالزی کشور در مراکز داخل کشور تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفتند که این آمار ایران را در میان 10 کشور برتر دنیا در زمینه پیوند کلیه قرار داده است.

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور با بیان اینکه آمار پیوند کلیه سال گذشته نسبت به سال 87 حدود 20 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: پزشکان و متخصصان ایرانی کلیه امروز که از نام آورترین پزشکان دنیا هستند چرا که طی سالهای اخیر سخت‌ترین و پیچیده ‌ترن درمانهای بیماران کلیوی به ویژه عمل حراجی مختلف از سوی متخصین ایرانی صورت گرفته که در دنیا خیره کننده بوده است.

وی افزود: در 6 ماهه نخست امسال نیز حدود 800 نفر از بیماران دیالیزی کشور تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود این آمار در پایان سال به بیش از 2100 نفر برسد.

قاسمی با اعلام اینکه شعار امسال هفته حمایت از بیماران کلیوی "کلیه سالم = قلب سالم" است خاطر نشان کرد: در این هفته تلاش می‌شود با اطلاع رسانی گسترده به مردم کشور نسبت به عوارض مصرف نمک زیاد، افزایش وزن، اهمیت رعایت رژیم غذایی مناسب، بررسی دوره‌ای وضعیت فشار و قند خون و توجه ویژه و جدی به ورزش روزانه آموزش‌ها و توصیه‌های لازم ارائه شود.

در حال حاضر بیش از 150 مرکز و دفتر وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور در حال ارائه خدمات مختلف به بیماران تحت پوشش هستند.