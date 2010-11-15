به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران انجمن منتقدان متشکل از رضا درمیشیان، مینا کشاورز و محمد جعفری در بیاینه‌ای داوری‌هایش را اعلام کرده است: سینمای مستند از نگاه ما آئینه اجتماع است و صدای راستین مردم و جامعه معاصر. در شرایط کنونی که سینمای اکران اوضاع بحرانی را تجربه می‌کند و در چنبره تکرار گرفتارآمده است، سینمای مستند با جسارت و صداقت ذاتی خود به تنها مرجعی بدل شده که می‌توان خلاقیت، تیزبینی و تجربه‌های جدید را در آن جستجو کرد. در چنین شرایطی برگزاری جشنواره سینما حقیقت فرصتی مغتنم است.

هیئت داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران امیدوار است این جشنواره بتواند به عنوان تنها جشنواره تخصصی سینمای مستند کشور تمام جریان‌های این سینما را پوشش دهد. خالی بودن جشنواره از برخی فیلم‌های مهم تولید شده، موجب خواهد شد تا جشنواره در بازنمایی تمامی جریان‌های واقعی و اصیل سینمای مستند امروز ایران توفیق کافی نیابد. نگاه‌های گزینشی موجب تک صدایی شدن خواهد شد و نهایتا به زیرزمینی شدن بخشی از فیلم‌های سینمای مستند می‌انجامد و این زنگ خطری است برای ادامه حیات سالم این سینما. از این رو امیدواریم جشنواره سینما حقیقت هر چه زودتر به اهداف اولیه برگزاری خود بازگردد.

هیئت داوران انجمن منتقدان معتقد است فیلم‌های گزارشی و روایی صرف، فاقد جذابیت و جامعیت لازم برای سینمای مستند ایده‌آل است و لحن و زبان این فیلم‌ها، آنها را از مدیوم سینما دور خواهد کرد.توجه به عنصر جذابیت و مولفه‌هایی که برای جلب مخاطب، موثر واقع شود امروزه در سینمای مستند جهان مورد توجه قرار می گیرد و لازم است سینمای مستند ایران نیز به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد.

هیئت داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، با احترام به تمامی مستند سازان حاضر در جشنواره، از میان فیلم های موجود فیلمی را به عنوان "بهترین" معرفی نمی‌کند اما در میان فیلم‌های به نمایش در آمده، نکاتی ناظر بر خلاقیت و فعالیت موثر در عرصه سینمای مستند یافته است که از آنان تقدیر به عمل می‌آورد.

* تقدیر از تلاش موثر برای بازنمایی تصویری واقعگرایانه از یک چهره برجسته فرهنگی در فیلم مستند "سفر ناتمام" ساخته آقای حسن فتحی

* تقدیر از پژوهش دقیق و تحقیق جامع پیرامون موضوعی مرتبط با فرهنگ عامه در مستند "خموشی‌های نمور" ساخته آقای بهمن داوری

* تقدیر از نگاه کالبد شکافانه و انتخاب لحن و ساختار متناسب با موضوع در مستندهای "به دنبال حقیقت" ساخته آقای سیاوش سرمدی و "دیوار" ساخته خانم الهام حسین‌زاده.