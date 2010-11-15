ارزش صادرات استان زنجان به دو هزار دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موسی متوسلین عصر دوشنبه در جمع تعاونگران افزود: صادرات تعاونی‌های استان زنجان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه این میزان صادرات در شش ماهه اول سال‌ جاری صورت گرفته است، ادامه داد: ارزش صادرات تعاونی‌های این استان درشش ماه اول سال گذشته یک میلیون و 400هزار دلار بوده است.

متوسلین افزود: میزان صادرات تعاونیهای استان زنجان در شش ماهه اول امسال 99درصد نسبت به صادرات نیمه اول سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر کل تعاون استان زنجان بابیان اینکه بخش اعظمی از تعاونی استان در این شهرستان فعال هستند، گفت: زنجان در راستای اهداف برنامه های وزارت تعاون در زمینه توسعه کیفی و کمی بخش تعاون کشور با بهره گیری از زمینه های مستعد موجود استان فعالیت گسترده ای را در جهت تحقق برنامه های بخش تعاون انجام داده است.

متوسلین افزود: احداث گلخانه در شهرستان خدابنده از جمله برکات سفر رییس جمهوری به استان زنجان است.

وی یادآورشد: تلاش مضاعف برای ارتقاء سطح خدمات اداری یک وظیفه دینی و ملی است و حفظ حرمت و تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه همه کارها باشد