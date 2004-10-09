قرار داد تحويل خودرو به جانبازان با شرايط ويژه منعقد شد

يوسف مجتهد درگفتگو به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت: تا به حال به 16 هزار نفر از جانبازان بالاي 50 درصد خودرو با شرايط ويژه تعلق گرفته است.

وي افزود: 14 هزار نفر ديگر از جانبازان بالاي 50 درصد كه خودرو دريافت نكرده اند تا پايان امسال صاحب خودرو مي شوند.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان گفت: به محض تامين اعتبار واگذاري خودروها به جانبازان شروع خواهد شد.

يوسف مجتهد تصريح كرد: شرايط واگذاري خودرو به جانبازان همان شرايط قبلي است كه طبق آن 40 درصد به عنوان تخفيف از مبلغ كل خودرو كم مي شود و الباقي آن به صورت اقساط بلند مدت از جانبازان دريافت مي گردد.