  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۲۵

معاون تعاون سازمان امور جانبازان در گفتگو با "مهر":

قرار داد تحويل خودرو به جانبازان با شرايط ويژه منعقد شد

معاون تعاون سازمان امور جانبازان گفت: روز گذشته قرار داد تحويل خودرو به جانبازان با شركت ايران خودرو منعقد شد.

يوسف مجتهد درگفتگو به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت: تا به حال به 16 هزار نفر از جانبازان بالاي 50 درصد خودرو با شرايط ويژه تعلق گرفته است.

وي افزود: 14 هزار نفر ديگر از جانبازان بالاي 50 درصد كه خودرو دريافت نكرده اند تا پايان امسال صاحب خودرو مي شوند.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان گفت: به محض تامين اعتبار واگذاري خودروها به جانبازان شروع خواهد شد.

يوسف مجتهد تصريح كرد: شرايط  واگذاري خودرو به جانبازان همان شرايط قبلي است كه طبق آن 40 درصد به عنوان تخفيف از مبلغ كل خودرو كم مي شود و الباقي آن به صورت اقساط بلند مدت از جانبازان دريافت مي گردد.

 

کد مطلب 119245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها