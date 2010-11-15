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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

کیفیت و استاندارد دو مسئله تفکیک ناپذیر هستند

کیفیت و استاندارد دو مسئله تفکیک ناپذیر هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان با بیان اینکه یکی از مسائلی که همواره مورد توجه استاندارد بوده موضوع کیفیت کالاها است، گفت: کیفیت و استاندارد با هم تلفیق شده و دو مسئله تفکیک ناپذیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داوود کارگرزاده ظهر دوشنبه درهمایش استاندارد و کیفیت به معرفی تولید کنندگان دارای نشان استاندارد از میان سایر تولیدکنندگان در سطح جامعه اشاره کرد و افزود: معرفی این افراد به مردم در انتخاب کالای مناسب کمک می کند.

وی ادامه داد: این سازمان از میان تولیدکنندگان محصولات مختلف، تولید کنندگانی را که نسبت به سال گذشته از رشد کیفی مناسبی برخوردار بودند و همچنین طی بازدیدهای مستمر کارشناسان، تحول و تغییرات جدیدی را برای بهبود سطح کیفی لحاظ کرده بودند را به معرفی خواهد کرد.

رئیس سازمان استاندارد استان زنجان با بیان اینکه استاندارد موضوعی است که در تمامی مقوله های جامعه ضروری و اجرایی است، گفت: استاندار در مقوله های کالا و خدمات نقش کلیدی و پایداری دارد که نتیجه آن افزایش راندمان و بهره وری و در نهایت سود اقتصادی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان کشور است.

کارگزاده افزود: در حال حاضر وجود برخی از کالاهای بی کیفیت، تولید، اشتغال و ارزش افزوده بازار کشور را تهدید می کند.

وی ادامه داد: باید با اجرای قوانین، طی یک زمانبندی مناسب و منطقی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، استاندارد را برای ورود کالاهای صنعتی و تولید کالا ها بصورت اجباری و الزامی در یک دستور العمل واحد ابلاغ و الزامی کند.

کد مطلب 1192450

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