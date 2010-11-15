سمفونی "عبور" در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،این برنامه درقالب موسیقی بدون کلام به صورت تلفیقی و ارکسترال (سازهای فولکوریک، کلاسیک و گروه همسرایان) به همت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران به مناسبت هفته بسیج اجرا می‌شود.

این سمفونی هفت قطعه موسیقی را شامل می شود که با ضرب آهنگ موسیقی قابلیت تلفیق تصاویر مربوطه با هر قطعه بر اساس نوع موضوع را دارد و این قطعات شامل "میم"، "میراث"، "معبر"، "معبود" ،"میدان"، "میثاق" و "میلاد" می شود که با موضوعاتی همچون آفرینش، ایران باستان، شخصیت‌های سیاسی دوران انقلاب اسلامی ، شهدای انقلاب، جنگ و دفاع مقدس، چهره‌های آسمانی و دستاورد و فناوری و پیشرفت‌ مطرح شده است.

سمفونی عبور با هدف ارتقا سطح آگاهی مخاطبان پیرامون انتقال مفاهیم حقیقی و درک مفاهیم الهی و اسلامی در معیارهای متعالی انسانی و پیشینه ملی از نگاه آزاد هنری با به‌کارگیری مؤلفه‌های اجرای موسیقی، عکس و نور ساخته شده است.





