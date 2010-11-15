احتمال بازنگری مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از طریق مجمع باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایندگان تفاهم کردند که این امر دوباره به کمیسیون تلفیق برود و در آنجا مورد بازنگری قرار بگیرد، اظهار داشت: در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت که بانک مرکزی دارای ارکانی تعریف شده است و در صورتی که کار تقنینی انجام شود باید به این امر توجه شود.

حسینی ادامه داد: از جمله اینکه مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم شرکت دولتی و 100 درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است، افزود: اعمال حاکمیت از طریق مجمع در حوزه های حقوق صاحبان سهام باید رعایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه مجمع نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود، توصیه کرد که مجمع بانک مرکزی باید مجمعی سیالی شود.

به گفته حسینی، مجمع در خصوص تقسیم سود، اعمال حاکمیت و عزل و نصب ها باید همچنان در چارچوب مجمع دولتی باقی بماند .

وی نکته دیگر را رکن شورای پول و اعتبار که رکنی سیاستی است، عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی دو رکن حاکمیتی دارد که یک رکن آن مجمع صاحبان سهام و رکن دیگر سیاستی است که شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی اعمال می کند.

حسینی تاکید کرد: تعبیر استقلال بانک مرکزی باید با تخصص مد نظر قرار گیرد و حضور متخصصان در شورای پول و اعتبار حفظ شود.

وی گفت: باید استقلال بانک مرکزی همراه با پاسخگویی باشد ، زیرا رکنی که تصمیم گیری می کند باید کار پاسخگویی را نیز انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: اگر این رکن تصمیم گیرنده به نحوی باشد که به بهای استقلال پاسخگویی را از دست بدهد دچار مشکلاتی خواهیم شد و پاسخگویی در حوزه های مختلف با دولت است و برای این امر نیز باید ابزارهای مدیریتی داشته باشیم.