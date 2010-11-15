به گزارش خبرنگار مهر، سن مطلوب و مناسب برای ازدواج دختران 24-18 سال و پسران 27-21 سال عنوان شده که با توجه به تنوع فرهنگی و عادات سنتها در سراسر کشور این بازه متفاوت است. آمارها نشان می دهد در سه ماهه اول سال 89 میانگین سن ازدواج برای مردان 5/26 سال و برای زنان 22 سال در کل کشور بود.

همچنین مطالعات سازمان ملی جوانان نشان می دهد که سن ازدواج در استحکام پیوند زناشویی نقش به سزایی دارد و می توان آن را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تفاهم زوجین یا اختلافات آتی آنان به حساب آورد. باید توجه داشت که در دین مبین اسلام، ازدواج در سنینِ با کمترین فاصله با سن بلوغ مورد تاکید قرار گرفته که عاملی برای حفظ پاکدامنی و تکمیل ایمان قلمداد شده است.

در مطالعات سازمان ملی جوانان، آموزش و آگاهی و تاثیرپذیری جوانان از والدین از جمله عوامل موثر اجتماعی و فرهنگی موثر در سن ازدواج قلمداد و تاکید شده اعتقادات مذهبی، اهداف ازدواج، عوامل جسمی و روانی، عوامل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها و گسترش شهرنشینی بر سن ازدواج تاثیر بالایی دارد.