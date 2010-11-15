12 هزار بنگاه اقتصادی لرستان مورد بازرسی قرار گرفت

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قالب اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها و تشدید فعالیتهای بازرسی به منظور جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالا و خدمات و تأمین مایحتاج عمومی، بازرسان سازمان بازرگانی لرستان طی هفته گذشته تعداد 12 هزار و 664 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: از مجموع بازرسیهای صورت گرفته در این ایام با اولویت در بخش اقلام پرمصرف و خدمات عمومی به ویژه موادلبنی، مواد پروتئینی، میوه، قند و شکر، روغن نباتی، مصالح ساختمانی، کاغذ و نهادهای دامی بوده است.

787 واحد متخلف صنفی در لرستان جریمه شدند

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان عنوان کرد: در قالب این طرح طی هفته گذشته تعداد 787 واحد اقتصادی به اتهام کم فروشی، گرانفروشی و تقلب عدم درج قیمت، احتکار و عدم صدور فاکتور و ... شناسایی شدند.

بیرانوند ادامه داد: پرونده تخلف این واحدها به صورت جداگانه به ارزش 546 میلیون و 833 هزار ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی از طریق مراکز تلفنی 124و ستاد خبری مستقر در سراسر استان طی همین مدت به تعداد 485 فقره گزارش و شکایات نیز رسیدگی شده است.

انبار تمامی سردخانه داران و انباردارن زیرذره بین بازرسان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه سخنان خود به دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: ر این راستا کلیه انبارهای سردخانه های استان تحت نظر این سازمان قرار دارد.

بیرانوند با تشریح اهداف این طرح، بیان داشت: این طرح در راستای اجرای مطلوب تر قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به ضرورت بررسی نوسان قیمت کالاهای اساسی و پیشگیری از افزایش کاذب قیمتها و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه و ضرورت اعمال نظارت پیشگیرانه از سوء استفاده های احتمالی سودجویان اجرا شده است.

وی با اشاره به نظارت این سازمان بر میزان موجودی اقلام مهم و اساسی تمامی بنکداران، سردخانه داران و انبارداران، یادآور شد: در این راستا برابر گزارشان مردمی یک واحد فروش مواد غذایی و دو واحد تجاری به علت احتکار چهار هزار و 766 کیلوگرم قند و شکر، 405 کیسه برنج و 13 هزار و 536 عدد پودر شوینده توسط بازرسان این سازمان شناسایی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: پرونده تخلفاتی این واحدها به صورت جداگانه به ارزش 86 میلیون و 169 هزار ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.