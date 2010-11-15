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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

بیرانوند مطرح کرد:

12 هزار بنگاه اقتصادی لرستان مورد بازرسی قرار گرفت

12 هزار بنگاه اقتصادی لرستان مورد بازرسی قرار گرفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: در آستانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بازرسی از واحدهای اقتصادی در سراسر استان از 12 هزار مورد فراتر رفت.

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قالب اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها و تشدید فعالیتهای بازرسی به منظور جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالا و خدمات و تأمین مایحتاج عمومی، بازرسان سازمان بازرگانی لرستان طی هفته گذشته تعداد 12 هزار و 664 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: از مجموع بازرسیهای صورت گرفته در این ایام با اولویت در بخش اقلام پرمصرف و خدمات عمومی به ویژه موادلبنی، مواد پروتئینی، میوه، قند و شکر، روغن نباتی، مصالح ساختمانی، کاغذ و نهادهای دامی بوده است.

787 واحد متخلف صنفی در لرستان جریمه شدند

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان عنوان کرد: در قالب این طرح طی هفته گذشته تعداد 787 واحد اقتصادی به اتهام کم فروشی، گرانفروشی و تقلب عدم درج قیمت، احتکار و عدم صدور فاکتور و ... شناسایی شدند.

بیرانوند ادامه داد: پرونده تخلف این واحدها به صورت جداگانه به ارزش 546 میلیون و 833 هزار ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی از طریق مراکز تلفنی 124و ستاد خبری مستقر در سراسر استان طی همین مدت به تعداد 485 فقره گزارش و شکایات نیز رسیدگی شده است.

انبار تمامی سردخانه داران و انباردارن زیرذره بین بازرسان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه سخنان خود به دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در این بخش اشاره کرد و یادآور شد: ر این راستا کلیه انبارهای سردخانه های استان تحت نظر این سازمان قرار دارد.

بیرانوند با تشریح اهداف این طرح، بیان داشت: این طرح در راستای اجرای مطلوب تر قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به ضرورت بررسی نوسان قیمت کالاهای اساسی و پیشگیری از افزایش کاذب قیمتها و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه و ضرورت اعمال نظارت پیشگیرانه از سوء استفاده های احتمالی سودجویان اجرا شده است.

وی با اشاره به نظارت این سازمان بر میزان موجودی اقلام مهم و اساسی تمامی بنکداران، سردخانه داران و انبارداران، یادآور شد: در این راستا برابر گزارشان مردمی یک واحد فروش مواد غذایی و دو واحد تجاری به علت احتکار چهار هزار و 766 کیلوگرم قند و شکر، 405 کیسه برنج و 13 هزار و 536 عدد پودر شوینده توسط بازرسان این سازمان شناسایی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: پرونده تخلفاتی این واحدها به صورت جداگانه به ارزش 86 میلیون و 169 هزار ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کد مطلب 1192457

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