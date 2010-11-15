دشمن با تضعیف معنویت در جامعه به اهداف خود می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، حجت الاسلام علی شکری بعد از ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمسار گفت: تکیه بر عنصر ایمان و معنویت و نیز اتکال به خداوند متعال از مهم‌ترین عوامل موفقیت و پیروزی انسان است.

وی افزود: پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن شغل نیست بلکه وظیفه و رسالتی عظیم بر دوش همه آحاد ملت است.

شکری داشتن اطلاعات زمینه ای برای انجام کارهای فرهنگی با موضوع و راه های وصول به آن را ضروری دانست و افزود: در مدیریت امور فرهنگی چنانچه به کار کارشناسی قبل از آغاز تصمیم معتقد باشیم و به کارشناسان ورزیده نیز دسترسی داشته باشیم قادر به اتخاذ بهترین تصمیمات و اجرای برنامه های مؤثر خواهیم بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: صمیمیت به سبب کیفیت و جنس امور فرهنگی جزء اصول اساسی این اداره کل در ارتباط با مردم است زیرا روابط فرهنگی خشونت را بر نمی تابد و رفتار خشک و خشن و خالی از احساس دوستی در امور فرهنگی ناموفق خواهد بود.

فرماندار گرمسار نیز در این آیین گفت: پایبندی مدیران فرهنگی به اصول مذهبی و التزام آنان به انجام دقیق فرایض دینی تأثیر بسیاری بر نحوه موفقیت آنان خواهد داشت.

سید محمد میربزرگی بهداشت، امنیت و فرهنگ را سه مقوله مهم کاری عنوان کرد و اظهار داشت: فرهنگ سازی از اصول مهم وحیاتی جوامع است.

به گفته وی، تعامل همه جانبه با ادارات و هماهنگی بهترین راه جهت پیشرفت امور است.

وی شهرستان گرمسار را دارالقرآن نامید و تصریح کرد: فعالیت های قرآنی در این شهرستان بسیار پرنشاط و پرشور است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

در این آیین با تقدیر از فعالیت های حجت الاسلام ولی الله مصائبی، حجت الاسلام محسن محمدیان به عنوان سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار معرفی شد.