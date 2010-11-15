نخستین استودیوی تولید کتاب گویا در یزد راه اندازی می شود

سید محمدحسن علایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، راه ‌اندازی نخستین استودیوی تولید کتاب گویا در یزد و اردکان را از برنامه ‌های هفته کتاب دانست و هدف از تولید اینگونه کتابها را استفاده نابینایان روشندل از منابع علمی کتابخانه ‌ها و تسهیل امر کتابخوانی در سفر از طریق تولید کتابهای Dazy برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن بزرگ کتاب برای نخستین بار در کشور در این استان یزد اظهار داشت: 200 پایگاه کتابهای اهدایی مردم در یزد را جمع آوری می کنند.

علایی عنوان کرد: 100 مورد از پایگاه های جمع آوری کتب اهدایی مردم در جشن کتاب در پایگاههای مقاومت بسیج، 50 محل در پایگاههای هلال احمر و 50 پایگاه نیز در کتابخانه های عمومی سراسر استان یزد مستقر شده اند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشن بزرگ و ابداعی عنوان کرد: این جشن با هدف جمع آوری کتابهای مطالعه شده و بلا استفاده مردم و بازگرداندن کتب ارزشمند به چرخه مطالعه مردم برگزار شده است.

علایی خاطرنشان کرد: این جشن با همکاری هلال احمر، بسیج، آموزش و پرورش، صدا و سیما برگزار شده و مردم تا پایان هفته کتاب می توانند کتب بلااستفاده خود را به این پایگاهها اهدا کنند.

وی اصلی ترین هدف اجرای این برنامه را حفظ میراث مکتوب و نهادینه کردن فرهنگ اهدای کتاب و نشر معارف و علوم مفید از طریق مطالعه برشمرد.

عضویت در کتابخانه های عمومی یزد نیم بها و رایگان انجام می شود

علایی با اشاره به سایر برنامه های هفته کتاب در استان یزد بیان داشت: جشن بزرگ کتاب نیز در روز 27 آبانماه برگزار می ‌شود که طی این مراسم از کتابداران نمونه، خادمان کتاب و بزرگان اهل قلم تقدیر خواهد شد.

علایی بیان داشت: عضویت مردم در کتابخانه‌ ها در طول هفته کتاب به صورت نیم‌ بها خواهد بود و در روز کتاب و کتابخوانی (24 آبانماه) نیز همشهریان یزدی می‌ توانند به صورت رایگان به عضویت همه کتابخانه ‌های استان درآیند.

علایی از راه ‌اندازی شبکه اینترانت داخلی در کتابخانه ‌های استان برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: در صدد هستیم با اجرای این طرح، همه منابع کتابخانه‌ای استان را به هم مرتبط کنیم تا امکان جستجوی کتاب موردنظر اعضا در کل کتابخانه‌ ها فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد برگزاری جشن کتاب و بسیج برای تقدیر از بسیجان نمونه کتابخوان، دیدار با خانواده شهدای اهل قلم، تجلیل از بزرگان اهل قلم، حضور گسترده کتابداران استان در نماز جمعه شهرستان‌ها و برگزاری نمایشگاه تازه‌های کتاب در کتابخانه‌های سطح استان را از دیگر برنامه‌های این هفته دانست و ابراز امیدواری کرد: مردم در هفته کتاب امسال با کتابخانه ‌ها آشتی کنند.

سرانه مطالعه در استان یزد باید به 90 دقیقه برسد

وی اظهار داشت: در راستای طرح ایمن ‌سازی فضای کتابخانه ‌های عمومی، سیستم دوربین مداربسته در همه کتابخانه‌ها نصب خواهد شد. علایی همچنین راه‌ اندازی سیستم ویدئو کنفرانس برای ارتباط زنده همه کتابخانه ‌ها با یکدیگر را از برنامه‌های این اداره‌ کل در هفته کتاب دانست.

وی همچنین از تدوین سند نهضت مطالعه مفید در استان با تاکید ویژه استاندار، خبر داد و اصلی‌ترین هدف اجرای این سند را افزایش سرانه مطالعه مردم استان یزد به 90 دقیقه در سال 94 برشمرد.

علایی پیشنهاد ساخت حداقل یک باب کتابخانه استاندارد در همه شهرستان‌های استان در دور سوم سفر استانی ریاست جمهوری به یزد را از مصوبات جلسه اخیر انجمن کتابخانه‌های عمومی استان یزد اعلام کرد.

از 24 تا 30 آبان‌ماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.