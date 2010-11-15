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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

افشین قطبی خبر داد:

تیم ملی فوتبال ایران با خودش بازی می‌کند!/ تماشاگران به ورزشگاه آزادی بیایند

تیم ملی فوتبال ایران با خودش بازی می‌کند!/ تماشاگران به ورزشگاه آزادی بیایند

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از لغو دیدار برابر نیجریه گفت: روز سه شنبه تیم ملی به دو تیم تقسیم می شود و بازیکنان با هم بازی می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که قرار بود از ساعت 14 امروز در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در مورد دیدار روز چهارشنبه برابر نیجریه گفتگو کند، پس از لغو این دیدار گفت: بازیکنان تیم ملی را به دو دسته تقسیم می کنیم و برابر هم به میدان می رویم.

افشین قطبی ادامه داد: این بازی را روز سه شنبه و از ساعت 16 و در ورزشگاه آزادی برگزار می کنیم و از تماشاگران هم می خواهیم که به ورزشگاه بیایند و تیم ملی ایران را تشویق کنند.

فدراسیون فوتبال نیجریه امروز در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران از لغو دیدار روز چهارشنبه این تیم برابر تیم کشورمان خبر داد.

کد مطلب 1192461

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