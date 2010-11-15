به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که قرار بود از ساعت 14 امروز در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی در مورد دیدار روز چهارشنبه برابر نیجریه گفتگو کند، پس از لغو این دیدار گفت: بازیکنان تیم ملی را به دو دسته تقسیم می کنیم و برابر هم به میدان می رویم.

افشین قطبی ادامه داد: این بازی را روز سه شنبه و از ساعت 16 و در ورزشگاه آزادی برگزار می کنیم و از تماشاگران هم می خواهیم که به ورزشگاه بیایند و تیم ملی ایران را تشویق کنند.

فدراسیون فوتبال نیجریه امروز در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران از لغو دیدار روز چهارشنبه این تیم برابر تیم کشورمان خبر داد.