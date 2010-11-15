دانشگاه آزاد نجف آباد جزو دانشگاه های دارای طرح استراتژیک است

سید محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در طرح استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد شرایط کنونی و آتی دانشگاه در حوزه‌های مختلف از جمله مباحث آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مالی به همراه نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها بررسی شده و به منظور اجرا ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد جزو معدود دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شود که نسبت به سند چشم انداز 20 ساله کشور برای خود طرح استراتژیک تعریف کرده، اظهار داشت: یکی از اهداف سند چشم‌انداز این دانشگاه، نزدیک شدن به جمع دانشگاه‌های برتر دنیا در تمامی زمینه‌ها و مسائل است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تصریح کرد: قرار است دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در پایان چشم‌انداز 20 ساله به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین دانشگاه‌های کشور با پشتوانه بین‌المللی مطرح شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد نجف آباد بزرگترین مجموعه آموزش عالی از بعد کمی و کیفی در استان اصفهان محسوب می‌شود، اظهار داشت: این دانشگاه پذیرای بیشترین تعداد دانشجو در سطح منطقه است و هم‌اکنون 23 هزار نفر در این واحد مشغول به تحصیل هستند.

امیری افزود: این دانشگاه در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر، علوم پزشکی، معماری و شهرسازی در حال خدمت‌رسانی به دانشجویان است.

وی اضافه کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری در اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که هر شش ماه یک بار برگزار می شود، این واحد به عنوان واحد برتر در زمینه‌های گوناگون در استان معرفی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با اشاره به عملکرد یک ساله این دانشگاه در حوزه‌های مختلف، گفت: دانشگاه آزاد نجف آباد نخستین دانشگاه آزادی است که بیشترین تعداد دانشکده مصوب شورای مرکزی آموزش عالی کشور را دارد.

وی افزود: در سال جاری دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی افتتاح شد و همچنین احداث دو دانشکده مدیریت و جغرافیا و محیط زیست نیز به تصویب رسیده است.

امیری با اشاره به اینکه درصدد افزایش رشته هنر در مقطع تحصیلات تکمیلی هستیم، خاطرنشان کرد: از مهرماه سال گذشته 45 رشته جدید در این دانشگاه راه اندازی شده که 17 رشته در مقاطع دکترای تخصصی، 15 رشته در کارشناسی ارشد و مابقی در مقطع کارشناسی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 125 رشته در این دانشگاه در مقاطع مختلف دایر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با بیان اینکه استراتژی مهم و اولویت نخست این دانشگاه، توسعه تحصیلات تکمیلی است، تصریح کرد: در سال جاری 17 رشته در مقطه دکتری اضافه شده و در حال حاضر 20 رشته دکتری تخصصی داریم.

وی با اشاره به کاهش آمار شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی سال جاری و رشد متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گفت: امسال 800 هزار نفر در کشور در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردند که تنها 10 درصد آنها پذیرفته شدند.

امیری با بیان اینکه در سال آینده بالغ بر یک میلیون نفر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد هستند، افزود: دانشگاه‌ها باید برنامه‌ریزی لازم برای افزایش ظرفیتها در مقطع کارشناسی ارشد را داشته باشند در غیر این صورت شاهد خروج تحصیل‌کردگان از کشور خواهیم بود که خود مشکلات زیادی را پیش روی دانشجویان دانشگاه آزاد قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در دوسال آینده از لحاظ تولید علم و فعالیتهای پژوهشی شاهد تغییر و تحول در دانشگاه خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد افزود: امروز شرایط کشور و جهان به گونه‌ای است که دانشگاه‌ها برای رسیدن به موفقیت باید دو عامل پژوهش محوری و کارآفرین بودن را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته در حوزه پژوهشی 67 سفر خارجی اعضای هیئت علمی برای شرکت در کنفرانسها و همایشهای بین المللی با هزینه دانشگاه انجام شده است، خاطرنشان کرد: 315 مقاله از هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در کنفرانسهای معتبر علمی، 131 مقاله در مجلات داخلی و خارجی و 253 مقاله دانشجویی در مجلات معتبر جهان از دانشجویان این دانشگاه به چاپ رسیده است.