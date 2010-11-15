به گزارش خبرگزاری مهر مهدی سجاده‌چی، فیلمنامه‌نویس عنوان کرد: در مورد هنر سینما نمی‌توان با اطمینان از شاخص‌های ثابت استاندارد صحبت کرد اما به طور کلی هر اثری که به تفکر جامعه و واقعیت‌های زندگی نزدیک‌تر باشد، استاندارد تلقی می‌شود.

وی با اشاره به سینمای بدنه افزود: برای سینمای بدنه که هدف خود را سرگرم سازی مردم می‌داند، می‌توان چند شاخص استاندارد در نظر گرفت به طورمثال در بخش فیلمنامه‌نویسی این نوع سینما بهتر است ذائقه عمومی را بشناسیم و قواعد دکوپاژبندی و شخصیت پردازی را منطبق بر ساختار روایت به کار بریم.

فیلمنامه نویس "روز سوم" ادامه داد: در سینمای هنری و فرهنگی که مخاطب خاص دارد و کارکرد آموزشی را برای خود تعریف کرده است، می‌توان به دنبال شاخص‌های بیشتری درباره موازین استاندارد هنری بود زیرا اینگونه آثار اگرچه مخاطبان زیادی ندارند اما به دلیل آنکه اهالی سینما با دیدن این فیلم‌ها با ماهیت و ذات سینما آشنا می‌شوند، معیار استاندارد را تداعی می‌کنند.

سجاده‌چی با بیان اینکه در فیلمنامه نویسی، مولفه‌ای که تداعی کننده استاندارد این بخش باشد نمی‌توان در نظر گرفت، گفت: آنچه به عنوان معیاری برای ارزیابی استاندارد فیلمنامه در سینما می‌توان روی آن تاکید داشت روایت سه پرده‌ای است که نوع خاصی از تکنیک فیلمنامه‌نویسی در سینمای داستانگو به شمار می‌رود.

به گفته وی در روایت سه پرد‌ه‌ای، فیلم نامه تحولات موقعیتی شخصیت‌ها و به طور کلی روند روایت اثر را از مبدا به مقصد می‌رساند.

نخستین جشنواره تصویر استاندارد در بخش‌های "فیلم، عکس، کاریکاتور و پوستر" در سطح ملی به همت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پردازش موضوعاتی چون استاندارد و جامعه (زندگی فردی و اجتماعی)، استاندارد و فرهنگ و آموزش، استاندارد و بهداشت و سلامت، استاندارد و اقتصاد و صنعت، استاندارد و انرژی، استاندارد و محیط زیست را مورد نظر دارد.

این جشنواره دهم تا چهاردهم آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد.