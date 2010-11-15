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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

محمودی مهریزی مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو شد

محمودی مهریزی مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو شد

سیدعلی‌اکبر محمودی مهریزی با حکم علی بخشی‌زاده به عنوان مدیر جدید گروه کودک و نوجوان شبکه دو معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو با صدور حکمی از زحمات بهمن مشکینی که حدود 10 ماه عهده‌دار سمت مدیر گروه کودک و نوجوان این شبکه بود، تشکر کرد و سید علی‌اکبر محمودی مهریزی را به سمت مدیر گروه کودک و نوجوان انتخاب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:  تبلیغ و ارائه صحیح مؤلفه‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای مخاطبین، استفاده از نیروهای خلاق و کاردان و آشنا به مباحث کودک و نوجوان و سیاست های رسانه ، بیان معارف الهی و مسائل دینی برای مخاطبین هدف، ترسیم فضای پاک برای مخاطبان کودک و نوجوان، احیای موسیقی کودک با هدف گذاری مناسب، تعامل و همکاری و ارتباط منطقی و اصولی با حوزه های مختلف در سازمان و خارج از سازمان به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور، هدف گذاری مناسب برای سفارش و تولید انیمیشن، الگو سازی از کودکان و نوجوانان و به تصویر کشیدن فضای شاد و نشاط در برنامه ها از اهم وظایف جنابعالی است.
 
سیدعلی‌اکبر محمودی مهریزی در گذشته مدیر تأمین برنامه شبکه دو و پیش از آن مدیر تولید شبکه جهانی سحر بوده است.
کد مطلب 1192475

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