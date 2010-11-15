به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش بسیج ادارات در امر بازرسی و نظارت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر با مکانیزم‌هایی که وزارت بازرگانی در نظر گرفته ، بازار آرامی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش رو قرار گرفته است و مکانیزم‌های بازار نیز به صورت طبیعی به کارکرد خود ادامه می دهند.

وزیر بازرگانی افزود: ‌بر اساس پیش بینی های وزارت بازرگانی، در بخش عمده ای از کالاها افزایش قیمت تصور نمی شود، البته اگر برخی کالاها بدون آنکه بهره وری خود را افزایش دهند، درخواست افزایش داشته باشند، به طور قطع در کارگروه کنترل بازار بررسی و سپس به آنها اعلام نظر خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت با کنترل بازار، مانع از هرگونه آشفتگی خواهد شد و در این میان، کالاها را با توجه به اولویت و حساسیت به 4 گروه تقسیم بندی کرده و کنترل های لازم را در مورد آنها به کار خواهد بست.

غضنفری سپس به اظهارات تولیدکنندگان درباره قیمت کالاها استناد کرد و گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به کاهش قیمت تمام شده خواهد شد، البته افزایش قیمت حامل های انرژی باید با بهره وری جبران شود و دولت نیز مکانیزم های جبرانی را در نظر گرفته است تا گران شدن کالاها به مصرف کنندگان منتقل نشود.

وی اظهار داشت: بازرسان، ناظر کنترل کننده بازار و مانع از هرگونه اجحاف به مردم هستند. البته رفتار اقتصادی مردم همواره یاری رسان برنامه های دولت بوده است.