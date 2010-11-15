طرح ازدواج دانشجویی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با اشاره به اینکه طرح "جامع ازدواج" دانشجویی پس از تدوین برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود افزود: در این طرح تسهیلات بیشتری برای اختصاص خوابگاه متاهلان و وامهای متعدد ارائه می‌شود که در صورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای نیز به این امر اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ازدواج دانشجویی با حمایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، ادامه داد: برگزاری این مراسم خوب است، اما باید زیر ساخت‌های این امر تدوین شود.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه در این طرح بحثهای فرهنگی زیارتی به طور ویژه تخصیص یابد، عنوان کرد: این مسئله نیازمند این است که کلیه بخشها و نه تنها معاونت فرهنگی فکر کنند و به آن بها دهند.

دارا ادامه داد: در مجموع باید بگونه ای شرایط دانشجویان متاهل فراهم شود که به فضای درسی آنها لطمه ای نزند و دانشجویان امنیت ذهنی داشته باشند.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه باید دانشجویان متاهل یا فراغت بال زندگی راسپری کنند، اظهار کرد: در این راستا باید به زیرساختها توجه خاص شود.

وی با اشاره به اهمیت بحث ازدواج و تامین امکانات و تسهیلات لازم، تصریح کرد: ازدواج دانشجویی بایدفراتر از تامین مسکن و برگزاری مراسم و مرسومات معمول باشد بلکه سعی شده نیازمندی های اساسی و ساختارهای اصلی دانشجویان مزدوج فراهم شود.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم با ارایه پیشنهاد اختصاص وام ویژه دانشجویان متاهل جهت تسهیل خرید مسکن عنوان کرد: همچنین می توان جهت واگذاری خوابگاه های متاهلین و نقل و انتقال راحت تر آنان به شهرهای محل سکونت خود مدیر کل اداره امور فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: دانشجویان با در اختیار داشتن این تسهیلات در زمان تحصیل، حداقل دغدغه‌ مباحث مادی از جمله تهیه مسکن را نخواهند داشت.

دارا با اشاره به در اختیار قرار دادن منابع محدود مادی به دانشگاه‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی عنوان کرد: وزارت علوم در بحث سفرهای زیارتی نیز سعی کرده که به زوجهای دانشجو توجه بیشتری کند.

