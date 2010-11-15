نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی زنجان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای این منظور در فراخوانی از هنرمندان برای ارائه آثار خود دعوت به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: این بخش در نمایشگاه پارسال از بخش های ویژه و جذاب بود که امسال نیز بهتر و پر رونق تر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.

اماملو افزود: نمایشگاه فرهنگ عاشورایی آذر ماه امسال در فضایی به وسعت 3500 مترمربع برگزار می شود.

معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان سال گذشته در برگزاری دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی مقام اول کشوری را کسب کرد.

اماملو ادامه داد: سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی از تاریخ 17 تا 22 آذرماه امسال در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.

اماملو خاطر نشان کرد: امسال در برگزاری سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی علاوه بر برگزاری نمایشگاه مفهومی، بازسازی صحنه های عاشورا در مدخل ورودی نمایشگاه، اختصاص غرفه هایی به کودکان، غرفه زنان عاشورایی و غرفه جنگ نرم وجود خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه موضوع جنگ نرم و بیانات مقام معظم رهبری و روزنه هایی که دشمن از این طریق نفوذ می کند مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: در ارتباط با موضوع ولایت و امامت و شناخت هر چه بهتر امام حسین (ع) و کرامات آن حضرت غرفه ای جداگانه به این موضوعات اختصاص داده خواهد شد.

اماملو با بیان اینکه در این نمایشگاه غرفه ای به اشعار ترکی درخصوص عاشورا اختصاص می یابد گفت: در اشعار ترکی گاهی شاهد استفاده از مطالب سطحی درخصوص عاشورا هستیم و در این نمایشگاه با چاپ کتابی تلاش می شود تا به کیفیت و محتوابخشی به این اشعار پرداخته شود.

وی موضوعات دیگر این نمایشگاه را، بررسی بحث غیرت و عفت در بیانات شهداء، نصب پوسترهای اخلاق اسلامی، تبیین فلسفه وجودی هیئت و آسیبهای موجود در هیئت ها و عزاداریها، عکسهای عاشورایی، جوانان عاشورا، خون و رسالت امام حسین (ع)، زیارت عاشورا، امام حسین (ع) و شهداء جنگ تحمیلی، مرثیه و موسیقی صحیح در عزاداریها، بازخوانی رفتار خائنان در صحنه کربلا، اجرای نمایش، کودکان عاشورایی، نقاشی، دیکلمه و قصه های عاشورایی عنوان کرد.