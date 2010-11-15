افزایش 65 درصدی سطح کشت کلزا در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، داود طائی ظهر دوشنبه در بازدید از مزارع شهرستان پارس آباد اظهار داشت: سطح عقد قرارداد این محصول در استان 10 هزار هکتار بوده که تا کنون 9 هزار و 600 هکتار از مزارع زیر کشت کلزا رفته است.

وی با بیان اینکه از مجموع 10 هزار هکتار عقد قرارداد شده در استان حدود 9 هزار هکتار را مزارع شهرستان پارس‌آباد و بیله سوار شامل می شود، اضافه کرد: هزار هکتار دیگر مزارع شهرستانهای اردبیل و نمین به کشت کلزا اتصاص یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان افزود: امسال با توجه با افزایش 65 درصدی سطح کشت کلزا، بالغ بر 102 تن بذر و هزار و 200 تن کود در بین بیش از هزار و 300 کلزا کار استان توزیع شده است.

وی زمان آغاز کشت پائیزه کلزا در استان اردبیل را 15 شهریور ماه هر سال عنوان کرد و ابراز داشت: کشت این محصول در سال زراعی جاری اواخر آبان ماه تمام می شود.

در این بازدید مدیر امور زراعت کشت و صنعت مغان نیز از اختصاص 14 هزار هکتار از اراضی این شرکت به کشت پائیزه خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در بیش از 70 درصد این اراضی محصولاتی از جمله کلزا، یونجه، گندم و جو کشت شده است.

اکبر عبادالهی با بیان اینکه این شرکت علاوه بر اراضی کشاورزی دارای دو هزار و 600 هکتار باغات میوه می باشد، خاطر نشان کرد: مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چندین واحد تولیدی از دیگر و فعالیتهای شرکت کشت و صنعت مغان است.