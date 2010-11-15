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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

افزایش 65 درصدی سطح کشت کلزا در استان اردبیل

افزایش 65 درصدی سطح کشت کلزا در استان اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت و بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سطح کشت پاییزه مزارع کلزا در این استان در مقایسه با سال زراعی 88 بیش از 65 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، داود طائی ظهر دوشنبه در بازدید از مزارع شهرستان پارس آباد اظهار داشت: سطح عقد قرارداد این محصول در استان 10 هزار هکتار بوده که تا کنون  9 هزار و 600 هکتار از مزارع زیر کشت کلزا رفته است.

وی با بیان اینکه از مجموع  10 هزار هکتار عقد قرارداد شده در استان حدود  9 هزار هکتار را مزارع شهرستان پارس‌آباد و بیله سوار شامل می شود، اضافه کرد: هزار هکتار دیگر مزارع شهرستانهای اردبیل و نمین به کشت کلزا اتصاص یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان افزود: امسال با توجه با افزایش 65 درصدی سطح کشت کلزا، بالغ بر 102 تن بذر و هزار و 200 تن کود در بین بیش از هزار و 300 کلزا کار استان توزیع شده است.

وی زمان آغاز کشت پائیزه کلزا در استان اردبیل را 15 شهریور ماه هر سال عنوان کرد و ابراز داشت: کشت این محصول در سال زراعی جاری اواخر آبان ماه تمام می شود.

در این بازدید مدیر امور زراعت کشت و صنعت مغان نیز از اختصاص 14 هزار هکتار از اراضی این شرکت به کشت پائیزه خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در بیش از 70 درصد این اراضی محصولاتی از جمله کلزا، یونجه، گندم و جو کشت شده است.

اکبر عبادالهی با بیان اینکه این شرکت علاوه بر اراضی کشاورزی دارای دو هزار و 600 هکتار باغات میوه می باشد، خاطر نشان کرد: مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چندین واحد تولیدی از دیگر و فعالیتهای شرکت کشت و صنعت مغان است.

کد مطلب 1192488

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