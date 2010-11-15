به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری با پراهمیت خواندن جشنواره کتابهای آموزشی رشد عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در ارتباط با کتابهای کمک آموزشی وجود دارد، تعداد بسیار بالای آنهاست. علت آن هم این است که موسساتی که صلاحیت ندارند، اقدام به نشر کتابهای کمک آموزشی می‌کنند.

وی ادامه داد: موضوع آموزشهای غلط، مهارتهای ناصحیح و اتلاف وقت، خطراتی هستند که از استاندارد نبودن این‌گونه کتابها ایجاد می‌شود به همین سبب برای مقابله با این تهدیدات حتما باید نظارت جدی و موثری داشته باشیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بایستی در حوزه کتابهای کمک آموزشی تبلیغات زیاد اما با نظارت انجام شود و تنها آن دست از کتابهایی که گواهینامه علمی دریافت کرده‌اند مورد تبلیغ قرار بگیرند.

قنبری گفت: دستگاه‌های دولتی باید خود را موظف کنند در مناطق محروم کتابهای کمک آموزشی برای دانش‌آموزان تهیه کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از نقاط محروم کشور، فرهنگ استفاده از کتابهای کمک آموزشی جا نیفتاده و دانش‌آموزان در خصوص این کتابها توجیه نیستند و تنها به همان کتابهایی که به شکل آموزش رسمی، مدارس در اختیارشان قرار می‌دهد، اکتفا می‌کنند.

قنبری یادآور شد: یکی از محسنات کتابها و مجلات رشد این است که توسط یک کادر علمی بسیار خوب و مجرب تهیه می‌شوند که از این لحاظ می‌توان یک برتری محسوب شود.

هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی "رشد" به همت دفتر انتشارات کمک آموزشی، وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در نیمه دوم آذر ماه برگزار خواهد شد.

