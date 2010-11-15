کنفرانس ملی دانشگاه الکترونیکی در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مشاور پژوهشی وزیر علوم ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این کنفرانس گفت: در حال حاضر درصد قابل توجهی از مردم ایران تحت نفوذ فضای مجازی قرار دارند که باید از این فرصت ارتباطی به بهترین وجه استفاده کرد.

علی جبار رشیدی ادامه داد: از سال 2007 تا 2010 سطح این نفوذ در ایران رشد چشمگیری داشته که باید از این فرصت به دست آمده برای حضور و توسعه یادگیری الکترونیکی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در سطح ادارات نیز به این مورد باید توجه بیش از این شود، افزود: ارسال نامه و یا استفاده از ایمیل تفاوتی ندارد ولی امروز در سطح ادارات نیز شاهد هستیم که نامه نگاری بسیاری انجام می شود.

رشیدی یادآور شد: باید آموزش e-learning به عنوان راهبردی مهم در نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت بخش آموزش با مشکل مواجه می شود.

در ادامه این مراسم رئیس دانشکده الکترونیکی دانشگاه شیراز گفت: با تاسیس این دانشکده توانسته ایم که 25 درصد ظرفیت آموزشی دانشگاه شیراز را افزایش دهیم.

حبیب دانش منش تاکید کرد: استانداردهای لازم در بحث دانشگاه مجازی در حال تدوین است که با ارایه این استانداردها بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

این کنفرانس از امروز دوشنبه آغاز شد و تا فردا 25 آبان نیز ادامه دارد.