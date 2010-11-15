فرهنگیان مولف مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ظهر دوشنبه در این مراسم بر ایجاد تفکر و خردورزی در این نهاد تاکید کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش یکی از مقتدرترین دستگاه ها است و این اقتدار به افتخار وجود معلمان است.

وی اظهار داشت: جامعه فرهنگی، جامعه بلند قامتی است و زیبنده نیست که نادیده گرفته شوند.

فیاضی با اشاره به اینکه عدد معلمان مولف و نویسنده قابل توجه و امیدوار کننده است تصریح کرد: نداشتن خوداعتنایی از اشکالاتی است که درآموزش و پرورش وجود دارد.

وی با بیان اینکه معلمان صاحب اثر در آموزش و پرورش دارای اندیشه زلال و غنی هستند یادآور شد: جامعه دانش بنیان باید در همه زوایا به کتاب و کتابخوانی، تولید فکر، نوشتن و خواندن توجه کند.

فیاضی با اشاره به اینکه معلمان باید عادت به نوشتن داشته باشند خاطرنشان کرد: نوشتن به معنای تولید فکر است و دانش آموزان هم باید به نوشتن عادت کنند که لازمه آن خواندن و مطالعه است.

وی با بیان اینکه اهمیت تفکر و خردورزی در آموزش و پرورش باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد گفت: آنچه که امروز در آموزش و پرورش اجرا می شود، اغلب یافته های پژوهشی خود معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: معلمان پژوهش های کاربردی ارائه می دهند و این تفاوت در ارائه پژوهش است.

وی با اشاره به فعالیت چهار هزار مدیر مدرسه در مازندران تصریح کرد: مدیر مدرسه محور تعلیم و تربیت است.

فیاضی اظهار داشت: مدیران مدارس باید از نظر فکری فربه تر شوند و مهارت های آنها افزایش یابد تا چرخ تعلیم تربیت را در مدرسه به درستی بگردانند.

وی ترویج برخی کتاب های کمک آموزشی در مدارس را روند مناسبی ندانست و خاطرنشان کرد: برای تقویت تعلیم و تربیت در استان باید یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.