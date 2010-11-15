قانون طراحی شهری مسلمانان استرالیا مورد هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای آن آی، این قانونگذاری مناقشه‌برانگیز که ازسوی شورای کانتربری در نیوساوت ولز بر مسلمانان و جوامع اسلامی شهرهای بلمور کمپسی ، کانتربری و لاکمبا تأثیرگذار است.

این اقدام از سوی شهردار این شهرها مورد حمایت قرار گرفته ساکنان محلی نیز با استفاده از ساختمان کلیسای سابق شهر به عنوان مسجد مخالفت می‌کنند.

براساس قانون کنترل طراحی شهری تمام گروههای دینی باید از راهبردهای طرح‌ریزی شهری در مناطق مسکونی خود پیروی کنند.

قوانین طرح‌ریزی در اکثر مناطق محلی نیوساوت ولز از سازمانهای دینی نخواسته درصورت خرید زمینی به منظور بهره‌برداری به عنوان محل عبادت و نیایش درخواست جدیدی به شورای شهر ارائه کنند. این درحالی است که قانون جدید اعضای جوامع اسلامی را ملزم کرده است که برای خرید هر قطعه زمین موافقت شورای شهر را به دست آورند.

این قانون به دنبال مناقشه طولانی مدت برسر بازسازی یک کلیسا در محله چینی‌ها به عنوان مسجد تصویب شد. بسیاری از مسلمانان این منطقه اعتقا دارند که شورای شهر با توجه به نزدیک شدن انتخابات ایالتی درحال سوء‌استفاده از قدرت خود برای به دست آوردن آرا بیشتر و در نتیجه رسیدن به مقاصد سیاسی خود است.