به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش 40 هزار نمایشگاه کتاب در 40 هزار مدرسه سراسر کشور صبح امروز با سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران در سالن اندیشه کتابخانه ملی برگزار شد.

حمید رضا حاجی بابایی در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران افزود: بر این اعتقاد هستم که تعلیم و تربیت جایگاهی است که هرکس بخواهد در این زمینه رشد و پیشرفت داشته باشد، باید به آن جایگاه یعنی "معلمی" برسد.

وی تاکید کرد: همیشه اراده و پشتکارم و تمام سرمایه شخصی‌ام را صرف آموزش و پرورش می‌کنم و برای این مساله مشکلی ندارم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معلم شدن یک رشد است، پس باید هر چیزی را برای آن قربانی کنیم، اظهار کرد: با این کار تعلیم و تربیت زنده می‌شود پس به این دلیل وزارت، مسوولیت و هر چیز دیگری را در طبق اخلاص می‌گذارم.

به گفته وی،‌ با این کار نظام تعلیم و تربیت در آن مسیری که تعریف شده و باید به پیش رود، قرار می‌گیرد.

حاجی بابایی اضافه کرد: اگر دانش‌آموزان رشد کنند، همه کسانی که در این راه گام برداشتند رشد خواهند کرد، لذا ما قربانی شدن را رشد می دانیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره پرداخت دو هزار میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به بازنشستگان گفت: این میزان بدهی مربوط به 72 هزار و 500 بازنشسته سال 88 بود که 52 هزار و 500 نفر از این تعداد پیش از موعد و 20 هزار نفر نیز در موعد بودند که پرداخت شد و هیچ معوقه و بدهی به بازنشستگان نداریم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخشی از پرداخت بدهی‌های آموزش و پرورش مربوط به مناطق محروم است که از سال‌های پیش باقیمانده است و معوقه‌های سال 85 در هفته جاری و مابقی به زودی پرداخت خواهد شد. وی درباره دریافت وجه از خانواده‌ها نیز تاکید کرد: قانون همان قانون قبلی است و هیچ چیز تغییر نکرده است و اگر موردی است، آن را پیگیری می‌کنیم. وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره تفاهمنامه‌ای که بین این وزارتخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد، گفت: مهمترین بند این تفاهمنامه همکاری دو جانبه این دو وزارتخانه در مورد تجهیز کتابخانه‌های مدارس بود. وی افزود: هم اکنون 260 هزار کلاس داریم که 120 هزار از این کلاس‌ها به کتابخانه مجهز شده‌اند و 140 هزار آن باقی‌مانده است و امیدواریم با همتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد به این جمع بندی برسیم تا همه مدارس ابتدایی در سراسر کشور به کتابخانه کلاسی مجهز شوند. حاجی‌ بابایی بیان کرد: باید دانش‌آموزان بر اساس سند ملی به نفعی هدایت شوند که اهل استدلال ، تفکر و خلاقیت باشند و در این راستا روند توسعه کتابخانه در مدارس با کلاس‌ها و فرهنگ کتابخوانی بسیار تاثیرگذار است. وی همچنین درباره نواخته شدن زنگ "زورخانه‌" در مدارس، بیان کرد: این طرح مورد آزمایش قرار گرفت و چون ایراداتی به آن وارد بود، در حال برطرف کردن ایرادات آن هستیم، باید هماهنگی لازم در سراسر کشور به وجود آید، ضمن این که باید یک ورزش ملی و آنچه را مربوط به کشور ایران است تعریف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: همه ورزش‌ها در عین تعدد خوب هستند، اما این ورزش به دلیل جایگاه ویژه‌‌ای که در تربیت دارد و نیز نقش آن حائز اهمیت است، پس این ورزش به عنوان نماد ملی ورزش به مدارس انتخاب می‌شود و پس از اجرای آن به طور قطع مورد استقبال همگان قرار خواهد گرفت.