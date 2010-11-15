اجرای مانور زلزله در صنایع و کارخانجات قم الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن اوروجی در کارگروه تخصصی امداد و نجات که قبل از ظهر دوشنبه در اتاق بحران جمعیت هلال احمر قم برگزار شد، گفت: استان قم در منطقه‌ای واقع شده که حوادث بی‌شماری نظیر سیل، خشکسالی و زلزله آن را تهدید می‌کند که تمامی اینها بیانگر حادثه خیز بودن استان قم می‌باشد.



وی در ادامه افزود: گزارشات حاکی از آن است که زمستان بسیار سخت و خشکسالی به صورت جدی خواهیم داشت و احتمال بارندگی هم کم خواهد بود، بنابر این نیاز است که تیم‌های امداد و نجات آمادگی صددرصد داشته و هر آنچه را که نیاز دارند را تهیه و تیم‌ها را تجهیز نمایند تا زمستان سال 86 تکرار نشود.



دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان قم گفت: ادارات و سازمان‌هایی که در حوادث درگیر می‌شوند باید وضعیت خود را در حوادث بسنجند و به استانداردی که مورد نظر است برسند، تا بتوانند موارد مورد نیاز خود را تأمین تا در موارد بروز حادثه به مشکلی برخورد نکنند و اگر در این کار کوتاهی گردد هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد شد.



اوروجی گفت: طبق روال هر سال برگزاری مانور سراسری در مدارس انجام خواهد شد اما تفاوت آن با سال‌های گذشته آن است که امسال یک کار نو انجام گرفته و آن هم مانور زلزله در ادارات و کارخانجات استان می‌باشد.



وی در ادامه با بیان اینکه این مانور در بخش‌های استان مانند کهک انجام می‌گیرد، اظهار داشت: در بحث زلزله 3 مسئله‌: آرامش، پناه‌گیری و تخلیه بسیار مهم است و بیشتر آسیب‌ها در زمان تخلیه اتفاق می‌افتد، بنابر این در این مانور باید به این نکات توجه بیشتری نموده و آموزش‌ها را روی این مسائل متمرکز نمائیم.



لازم به ذکر است از دیگر مصوبات این جلسه اجرای مانور مدارس با تمام توان در سراسر استان و روستاها در 2 شیفت صبح و بعد از ظهر، ابلاغ مانور به کلیه ادارات و کارخانجات و بخشداریها‌ی استان، چاپ پوستر و ارسال آن به ادارات و سازمان‌ها و اجرای مانور به صورت پایلوت در مجتمع ادارات قم بود.

