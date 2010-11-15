استخدام پرستاران منتظر تصمیم دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی خصوص موضع وزارت بهداشت نسبت به مخالفت مجلس و نماینده دولت با استخدام سالانه 15 هزار نیروی بهداشتی - درمانی در برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: انتظار می رفت که استخدام پرستاران و نیروهای بهداشتی - درمانی مورد نیاز در حوزه سلامت به تصویب برسد تا مشکلات استخدام در وزارت بهداشت حل شود.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تجدیدنظر در خصوص مخالفت با استخدام نیروهای بهداشتی و درمان، افزود: نماینده دولت در صحن مجلس اعلام کرده که استخدام نیروها در دولت قابل حل است که امیدواریم این کار در دولت حل شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در هر حال ما منتظر تصمیم دولت در این خصوص هستیم.

امامی رضوی در پاسخ به سئوالی درباره علت مخالفت نماینده دولت با استخدام پرستاران، گفت: از علت مخالفت نماینده دولت با استخدام 23 هزار پرستار اطلاعی ندارم. اما به نظر می‌رسد مشکل در ناهماهنگی میان معاونتهای مختلف ریاست جمهوری است چرا که معاونت توسعه سرمایه انسانی اعلام کرده که مجوز این امر باید از مجلس گرفته شود و از طرف دیگر معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در صحن مجلس اعلام کرد که این موضوع از اختیارات دولت است و در دولت قابل حل است.

وی با اشاره به آخرین اخبار درباره پرداخت اضافه کار پرستاران تا زمان استخدام نیروهای مورد نیاز و کاهش ساعت کار آنها، گفت: به این منظور 40 میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یافت که این مبلغ برای توزیع به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده و می بایست در فیش حقوقی پرستاران لحاظ شده باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه موضوع استخدام پرستاران منتفی نشده و مسیر دیگری را طی خواهد کرد، افزود: دولت مجوزهایی برای استخدام نیروی انسانی دارد اما اینکه چه تعداد از این مجوزها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد مشخص نیست. به این منظور تلاش می‌شود از مجوزهای عادی دولت برای استخدام پرستاران استفاده شود.