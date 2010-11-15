ذخایر کالایی به طور مرتب رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غنضفری در همایش بسیج ادارات در امر بازرسی و نظارت در اجرای قانون هدفمندی یارانه گفت: نبود آشنایی کافی با قواعد اقتصادی و کافی نبودن دانش اقتصادی، تاکید بر حذف یارانه‌ها همزمان با اجرای هدفمندی از دلایل عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت های قبل است؛ اما هم اکنون دولت علاوه بر آشنایی کامل با قواعد اقتصادی، از قدرت کافی برای کنترل اقتصاد و بازار بهره‌ مند است.

وزیر بازرگانی تاکید کرد: دولت قصد حذف یارانه ها را ندارد؛ بلکه آنها را به صورت نقدی به مردم باز خواهد گرداند تا آنها خود مدیریت کنند و رفتارهای مصرف انرژی خود را اصلاح نمایند.

وی تصریح کرد: ذخیره سازی و توزیع، بازرسی و نظارت، اطلاع رسانی، هماهنگی ملی و استانی و رفتار اقتصادی متناسب مردم از جمله محورهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شمار می روند.

به گفته غضنفری، ذخیره سازی و توزیع کالا از سوی وزارت بازرگانی و اصناف صورت گرفته و هرگونه احتکار و اجحاف به مردم، از طریق کنترل های نامحسوس جلوگیری می شود.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به نتایج مثبت در اجرای قانون نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر از مردم هستیم و از این طریق به طور قطع بیشتر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم.

به اعتقاد غضنفری، در فضای هدفمندسازی مناسب ترین شیوه ادامه مصرف متعارف توسط مردم است و نیاز به ذخیره سازی برخی کالاها بیش از نیاز همیشگی در منازل نیست.

وزیر بازرگانی سپس کالاهای تحت کنترل و نظارت همزمان با اجرای قانون هدفمندی را به چهار گروه بسیار حساس، حساس، دارای اهمیت و کم اهمیت تقسیم کرد و گفت: ذخیره سازی، رصد بازار، بازرسی مستمر و اطلاع از طریق 124 توسط مردم چهار موضوعی است که در این چهار گروه کالا در نظر گرفته می‌ شود.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی به میزان کافی در بخش کالاهای بسیار حساس که شامل 13 گروه کالایی می‌شود و 35 درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند، انجام شده است، افزود: در بخش کالای حساس نیز که 9 گروه کالایی همچون آهن آلات و لاستیک را در برمی گیرد ذخیره‌ها و قیمت به طور دایم رصد می‌شود.

غضنفری با تاکید بر اینکه 65 درصد هزینه‌ها دربخش کالاهای بسیار حساس و حساس الف و ب است که در مجموع 22 قلم کالا را دربر می‌گیرد، افزود: دولت به طور کامل نظارت و کنترل خود را بر این کالاها دارد.

وزیر بازرگانی گفت: در بخش ج یا کالاهای کم اهمیت به طور مرتب مواد اولیه، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، روغن موتور، مسایل حوزه حمل ونقل و خدمات از طریق بازرسی مستمر و تلفن 124 کنترل می‌شود.

به گفته غضنفری در بخش کالاها با اهمیت کمتر، بازرسی و نظارت به صورت تصادفی انجام می شود و درعین حال به شکایات مطرح شده از سوی مردم از طریق 124 رسیدگی خواهد شد.