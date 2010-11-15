75 درصد کتابهای تالیف شده کاربردی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد طبری ظهر دوشنبه در دومین جشنواره کتاب سال فرهنگیان مازندران در هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: 75 درصد از کتابهای نوشته شده که به ما ارائه می شوند کاربردی نیستند.

وی افزود: صورتی از اطلاعات جزیره ای اما به صورت منسجم و هماهنگ در قالب کتاب ارائه می شود که قابل تبیین برای مخاطبان نیست.

طبری یادآور شد: مولفان باید ویژگی های رشدی ، جسمی ، روانی و عاطفی مخاطب رامد نظر قرار داده و نشر کتاب را بر مبنای نیازسنجی جامعه هدف انجام دهند.

وی در خصوص رابطه معکوس کتابخوانی و انتشار تصریح کرد: عدم تخصیص تفکر در قالب نیاز سنجی، توجه نکردن به موقعیت محیطی و برگرفتگی مولفه ها از مطالعات پیوستاری یک پروسه زمانی از دلایل این مسئله است.

طبری با اشاره به اینکه نگاه سیاست گذاران در استان به بومی سازی است، افزود: مولف باید بداند در کجا شناور است تا در جریان حرکت قرار گیرد.

وی نرم یابی را یکی از مولفه های مطالعات پژوهشی دانست و گفت: روابط اجتماعی و پذیرندگی فعالیتهای ذهنی، حوزه جغرافیا و بومی منطقه باید در نرم یابی لحاظ شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش مازندران، جامع نگری را از پدیده های جالب درهمه حوزه ها دانست و خاطرنشان کرد: در هیچ کجای کشور به نظام جامع تالیفاتی توجهی نشده است.