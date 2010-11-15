گزارش خبرنگار مهر مجید جلیلی خشنود روز دوشنبه در همایش سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی افزود: بر اساس سیاست های وزیر جهاد کشاورزی و ارایه آن به مجلس و ابلاغ ماده 48 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سوی رئیس جمهور، یکسری وظایف برای وزارت جهاد کشاورزی تبیین شده است.

وی مهمترین وظایف تعریف شده برای وزارت جهاد کشاورزی را برقراری امنیت غذایی در کشور عنوان کرد و افزود: انسان ها بدون صنعت قادر به ادامه زندگی هستند، اما کشاورزی غذای جامعه را تامین می کند و زندگی بدون آن امکان پذیر نیست.

خشنود با اشاره به اقدام های وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش راندمان در این بخش، یکی از مباحث مورد نظر را ایجاد هماهنگی در اجرای امور کشاورزی عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از تولید و هم پوشانی بین وظایف بخش های مختلف، ستاد راهبردی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی در خصوص اقدام های معاونت تولیدات گیاهی در ارتباط با کارگروه مربوطه گفت: این کارگروه ضمن هماهنگی با استان ها در زمینه های مختلف، اقدام به تصمیم سازی کرده و تصمیم گیری نهایی را به شورای راهبردی محول می کند.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی با اشاره به بسته های عملیاتی تولید تصریح کرد: افزایش میزان تولید به منظور تامین امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است و با ارسال بسته های اجرایی به استان ها تاکید شده است که مسئولان هر استان، مسئولیت پذیری مناسبی برای اهداف وزارتخانه در قالب برنامه های اجرایی داشته باشند.

وی اهداف تعیین شده در برنامه پنجساله پنجم توسعه در بخش توسعه گلخانه ها را 37 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: این رقم تا سقف 7هزار هکتار اصلاح شد.

خشنود بابیان اینکه اهداف تعیین شده در زمینه باغات دیم و توسعه کشت دانه های روغنی مشمول اصلاح شده است ، از تعدیل سطح باغات دیم از 600 هزار هکتار به80 هزار هکتار و کشت دانه های روغنی خبر داد.

وی گفت: در جلسات مشترک با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد بسته اصلاح شده به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ارسال شود.

ورود 26 هزار فارغ التحصیل به بخش کشاورزی

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی از تقسیم کشور به دو منطقه یک و دو خبرداد و گفت: معاون تولیدات گیاهی استان فارس به عنوان هماهنگ کننده منطقه دو انتخاب شده است. روسای جهاد کشاورزی استان های تهران و قزوین به عنوان نماینده معاونت تولیدات گیاهی در منطقه یک انتخاب شدند.

خشنود اظهار داشت: نمایندگان معاونت تولیدات گیاهی موظف به هماهنگی با استان های زیر مجموعه و انتقال نظرات آنان به جلسه شورای مدیران معاونت در تهران هستند.

وی از ورود 26 هزار فارغ التحصیل به بخش کشاورزی خبرداد و گفت: تنها راهکار جذب این افراد در بخش کشاورزی عمل به مفاد قانون افزایش بهره وری است.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی بر تقسیم وظایف بین شرکت های خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و افزود: با ارایه تسهیلات یارانه دار و کمک های بلاعوض دولتی باید گروه مکانیزاسیون در این شرکت ها تشکیل شود.

وی افزود: از 2 هزار شرکت موجود، حداقل 500 شرکت خدمات فنی و مهندسی باید در زمینه مکانیزاسیون مشغول به کار شده و بخشی از این شرکت ها در زمینه آموزش و ترویج و خدمات حفاظتی فعال شوند.

