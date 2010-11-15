به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر‌های فیلم سینمایی "عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده رونمایی شدند. پوسترهای فیلم وحیدزاده آماده و همچنین تبلیغات محیطی آن بزودی آغاز می‌شود. حسن ایوبی نیز به تازگی ساخت آنونس "عروسک" را به اتمام رسانده است.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده وکارگردان : ابراهیم وحیدزاده، نویسنده : سیروس تسلیمی، مدیر فیلمبرداری : داریوش عیاری، تدوین: داوود یوسفیان، طراح چهره پردازی : مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس:آیدین ظریف، صدابردار: محمود سماک باشی، صداگذاری و میکس : حسین ابوالصدق، موسیقی : علیرضا لاچینی، عکس : علی نیک رفتار، کسری نیک رفتار، بازیگران :حسام نواب صفوی، لیلا اوتادی، بهاره رهنما با هنرمندی: علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری، سیروس ابراهیم زاده، ثریا قاسمی، الهه حصاری، جمشید شاه محمدی، آتش تقی پور و..... پخش: فیلمیران.

در خلاصه این فیلم آمده است : زن جوانی به نام " فرشته " ماه‌ها برای پیدا کردن کار به این در و آن در می زند و نتیجه نمی گیرد، تا اینکه به کمک دختر خاله اش "مگی" با شرکت عجیب و غریبی آشنا می شود، شرکتی که رئیس‌اش "خسرو" در اولین دیدار مدعی می شود که او بیست و پنج سال از عمرش را به جستجوی شخصیتی نظیر فرشته سپری کرده است و دیگر او را از دست نخواهد داد .