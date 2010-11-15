فرهنگ نظارت پذیری در دستگاههای اجرایی باید تقویت شود

سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سازمان به هیچ وجه به دنبال مچ گیری، پرونده سازی و امنیتی کردن مسائل نیست و هدف بازرسان کمک به مدیران وبرطرف کردن مسائل و مشکلات است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تمامی نظامهای حکومتی جهان نهاد بازرسی دارند واین نهاد امری لازم، حتمی و ضروری است، اظهارداشت: سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه است و دو وظیفه مهم و اساسی یکی نظارت برحسن جریان امور و دیگری اجرای کامل و صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی را برعهده دارد.

مدیر کل بازرسی گیلان بیان داشت: عملیات نظارت و بازرسی در حقیقت مجموعه ای از فعالیتهای منظم، هدفدار و منطقی است که مربوط به فعالیتها واقدامات دستگاهها در گذشته، حال و آینده است که این اقدامات ازسوی گروههای بازرسی بررسی و ارزیابی و با قانون تطبیق داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی از دستگاههای اجرایی به سه طریق انجام می گیرد، بازرسی های برنامه ای یا مستمر که بر اساس امکانات سازمان و براساس اصول کلی نظام، فرامین مقام معظم رهبری و مطالبات عمومی در طول سال در زمان و مکان خود انجام و در پایان پیشنهادات برای اصلاح امور ارائه و به سازمانها ابلاغ می شود و آنها مکلفند به این پیشنهادات رسیدگی ونتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند.

حسینی همچنین به بازرسی های فوق العاده و موردی اشاره کرد و یادآورشد: استفاده از فناوری روز و ایجاد سامانه ملی رسیدگی به شکایات در اینترنت از اقدامات خیلی مهم در سازمان بازرسی کل کشور است که شاکی می تواند روند رسیدگی به شکایت خود در مراحل مختلف مشاهده و پاسخ را دریافت کنند.