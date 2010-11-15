اکتشاف نفت در پارک ملی کویر به حساب رئیس جمهور گذاشته نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در نشست خبری روز دوشنبه که به مناسبت یکمین سال مدیریت خود بر مسند این سازمان برگزار شد گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور مستقیم به حوزه محیط زیست مربوط نمی شود اما به دلیل ارتباط بین افزایش قیمت انرژی و کاهش مصرف تاثیرات آن بر محیط زیست مشهود است.



هوای تهران آلوده تر نشده است



محمدی زاده در پاسخ به اینکه آیا وضعیت هوای تهران آلوده تر شده و طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرها شکست خورده اظهار داشت: در مجموع هوای تهران به نسبت سال گذشته وضعیت بهتری دارد و این را آمارها و تعداد روزهای آلوده در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد.

وی اضافه کرد: علت کاهش آلودگی هوای تهران تمهیدات بکارگرفته شده در زمینه کیفیت سوخت و خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلتها است که توانست علی رغم افزایش تعداد خودروها میزان آلاینده های هوا را کاهش دهد.



محمدی زاده با بیان اینکه روزانه 1400 خودرو جدید وارد تهران می شود و اکنون نزدیک به 3 میلیون خودرو در تهران تردد می کند، تصریح کرد: 90 هزار خودرو فرسوده در سال گذشته از تهران خارج شده است.

معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: در هفته گذشته انباشت آلاینده ها در هوای تهران و قرار گرفتن هوا در وضعیت هشدار به دلیل پدیده "وارونگی" هوا بوده است به طوری که بعد از بارندگی نسبتا مطلوب هفته گذشته هوای کشور در وضعیت پایداری قرار گرفت و وزش باد در کل کشور به جز سیستان و بلوچستان کم شد و آلاینده ها در کاسه تهران انباشت شد.

وی با اشاره به سنجش روزانه 27 مرکز سنجش و گزارش آن لاین از وضعیت هوای تهران گفت: پاییز همیشه وضعیت وارونگی هوا را داریم و این دلیل بر افزایش آلاینده ها در هوای تهران نیست. ولی معتقدیم طرح جامع کاهش آلودگی هوا شکست نخورده و در بعضی زمینه ها نتایج خوبی داشته است.

با احداث اسکله بندر کاسپین به شدت مخالفیم

محمدی زاده در پاسخ به انتقاداخبرنگاری در مورد طرحهای اجرا شده در استان گیلان مانند اسکله بندر کاسپین و کنارگذر بندر انزلی تاکید کرد: ماجرای بندر کاسپین شدیدا مورد اعتراض ما بوده و جلوی فعالیت غیر قانونی آنها را گرفتیم. همچنین کنار گذر انزلی نیز مصوبه ای بود که مشکلاتی داشت و بعدا اصلاح شد.

تخصیص 3 درصد اعتبارات به پژوهش



معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در سالهای قبل معاونت پژوهشی سازمان اعتباری برای انجام فعالیت نداشته افزود: امسال 3 درصد از 157 میلیارد تومان اعتبار سازمان که رقمی معادل 4 میلیارد تومان است به این معاونت اختصاص یافت.



با اکتشاف نفت در پارک ملی کویر موافقم

رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه نباید از سایر کشورها عقب بمانیم به شعار خود به عنوان توسعه مبتنی بر حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: ارزیابی زیست محیطی یکی از راهکارهای قانونی برای حل پروژه هایی است که معارضاتی با محیط زیست دارند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته شده رئیس جمهوری مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر را صادر کرده صحیح نیست و نباید این به حساب رئیس جمهوری گذاشته شود. کمیته ارزیابی زیست محیطی طبق قانون موظف است نظر بدهد و اگر برخی از مصوبات نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد باید در شورای عالی محیط زیست در کمیسیون زیر بنایی دولت بررسی شود.

محمدی زاده اضافه کرد: اگر اختلافی بین دستگاههای درگیر وجود داشته باشد کار به دخالت رئیس جمهوری می کشد که در این رابطه آقای احمدی نژاد پیرامون نامه وزیر نفت در مورد مخالف محیط زیست با این پروژه به بنده تاکید کرد طوری برنامه ریزی شود که مصوبه دولت اجرا شود و اکنون این مسئله با نظر کارشناسی محیط زیست رفع شده است.

وی به مختصات چاههای اکتشافی و تحقیقاتی وزارت نفت در پارک ملی کویر اشاره کرد و گفت: در سه نقطه مجوز احداث چاه در ابعاد 10 در 10 داده شده و حوضچه های حفاری نیز در ابعاد 50 در 50 پیشنهاد شده اند.

وی اظهار داشت: در پارک ملی کویر اجازه ساخت پالایشگاه داده نمی شود و اگر قرار باشد خط لوله ای از منطقه برای انتقال نفت بگذرد از کنار مسیر جاده دسترسی مجوز داده می شود.

به گفته محمدی زاده، محمد صدوق نماینده سازمان محیط زیست تعیین شده تا به عنوان جدی ترین حامی محیط طبیعی در سازمان کار نظارت در پارک را انجام دهد.

تعیین نماینده رئیس جمهوری در جنگل ابر



معاون رئیس جمهوری با اشاره به رضایت محیط زیست از عملکرد استاندار گلستان در پیشبرد برنامه حفاظتی پارک ملی گلستان گفت: رئیس جمهوری به دلیل عملکرد استاندار گلستان وی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در پیشبرد صحیح و اصولی جاده در جنگل ابر تعیین کرده است و مطمئنا این نماینده نظر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی را صد درصد اجرایی خواهد کرد.

قوی ترین کار مدیریتی برای دریاچه ارومیه

محمدی زاده با اشاره به اینکه قویترین کارگروه برای حفاظت و احیای دریاچه ارومیه در طول تاریخ این دریاچه امسال تشکیل شد، افزود: در 30 سال گذشته 45 میلی متر بارندگی در منطقه ارومیه کم شده و خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی نیز مشهود است.

وی اضافه کرد: در همین زمان 320 هزار هکتار در حوزه آبخیز ارومیه آب برداشت می شد ولی اکنون بعد از 30 سال680 هزار در حوزه آبخیز آب برداشت می شود. همچنین 30 سال پیش 2 میلیون تن سیب از منطقه برداشت می شد در حالی امروز8 میلیون تن برداشت می شود.

رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: این برداشت آب از رودخانه های 13 گانه در مناطق مختلف دریاچه ارومیه صورت گرفته است و هر کس پمپی گذاشته و آب را برداشت کرده است. همچنین باید به افزایش دو درجه ای دما و تبخیر آب دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد که به بحران دریاچه کمک کرده است.

وی به طرحهای کمیته نجات دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: طی 5 سال مشکل دریاچه ارومیه را با طرحهای انتقال آب و صرفه جویی در مصرف مدیریت خواهیم کرد که پروژه صرفه جویی و مدیریت صحیح منابع آب سه سال طول می کشد.