به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی، در همایش مدیران ارشد وزارت نیرو با اشاره به تلفات موجود در صنعت آب و برق، افزایش بهره وری در این صنعت را ضروری دانست و گفت: با توجه به ارزش جهانی این کالاها به ویژه آب، باید از هدر رفت این منابع ارزشمند جلوگیری شود.

قائم مقام وزیر نیرو، جلوگیری از هدررفت این منابع را مستلزم ظرفیت سازی برای حضور گسترده تر بخش خصوصی در فعالیت های مرتبط با صنعت آب و برق دانست و افزود: راهی جز حرکت به سمت خصوصی سازی در این بخش وجود ندارد.

به گفته وی، شرکت های دولتی به تنهایی توان مقابله با هدرروی آب و انرژی را ندارند و باید از تمام ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

ذبیحی با اشاره به محدودیت شرکتهای دولتی در جذب نیروی انسانی بیشتر، تصریح کرد: باید ظرفیت ها به گونه ای افزایش یابد که متخصصان بخش خصوصی به کار گرفته شوند.

