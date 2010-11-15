کتابخانه تخصصی غدیر در بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت‌الاسلام محمد جواد اسماعیل‌ نیا بعد ازظهر دوشنبه در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب بوشهر اظهارداشت: این کتابخانه از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر راه اندازی و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بودجه لازم جهت راه اندازی این کتابخانه در نظر گرفته شده، اظهارداشت: کتابهای ارائه شده در این کتابخانه با موضوع غدیر بوده که محلی مناسب برای پژوهش برای محققان و پژوهشگران محسوب می شود.

امام جمعه موقت بوشهر با تاکید ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: اگر کتاب و کتابخوانی در جامعه‌ رونق نداشته باشد آن جامعه رو به بیراهه می ‌رود و زندگی آن جامعه در خطر است.

وی افزود: امیدواریم روحیه کتابخوانی در تمامی جامعه افزایش پیدا کند چراکه عزت و سربلندی استان و کشور در گرو علم است.