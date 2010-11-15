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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

اسماعیل‌ نیا خبر داد:

کتابخانه تخصصی غدیر در بوشهر راه اندازی می شود

کتابخانه تخصصی غدیر در بوشهر راه اندازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بوشهر از راه اندازی کتابخانه تخصصی با موضوع غدیر همزمان با دهه ولایت در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت‌الاسلام محمد جواد اسماعیل‌ نیا بعد ازظهر دوشنبه در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب بوشهر اظهارداشت: این کتابخانه از سوی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر راه اندازی و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بودجه لازم جهت راه اندازی این کتابخانه در نظر گرفته شده، اظهارداشت: کتابهای ارائه شده در این کتابخانه با موضوع غدیر بوده که محلی مناسب برای پژوهش برای محققان و پژوهشگران محسوب می شود.

امام جمعه موقت بوشهر با تاکید ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: اگر کتاب و کتابخوانی در جامعه‌ رونق نداشته باشد آن جامعه رو به بیراهه می ‌رود و زندگی آن جامعه در خطر است.

وی افزود: امیدواریم روحیه کتابخوانی در تمامی جامعه افزایش پیدا کند چراکه عزت و سربلندی استان و کشور در گرو علم است.

کد مطلب 1192523

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