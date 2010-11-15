به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، سید علیرضا حسینی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم قرآن و عترت(تسنیم) با بیان اینکه این جشنواره در پویایی فیلمسازان موثر است، اظهار داشت: امیدواریم این جشنواره در سالهای آینده به سمت بین‌المللی پیش برود.

وی جشنواره تسنیم را حرکتی ارزشمند در عرصه سینما، تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی دانست و گفت: با برگزاری این جشنواره می‌توان مفاهیم قرآنی و عترت را به خوبی معرفی کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به حضور فیلمسازان مطرح سینمای کشور در جشنواره تسنیم اشاره و گفت: در این ارتباط از فرج‌الله سلحشور و شهریار بحرانی به منظور حضور در جشنواره دعوت شده است.

حسینی با بیان اینکه فیلمهای جشنواره تسنیم در پنج سینمای اصفهان اکران می‌شود، اظهار داشت: این فیلمها در دو سالن سینما قدس و تالار استاد فرشچیان و سینما ساحل در دو نوبت صبح و بعد از ظهر اکران می‌شود.

وی ادامه داد: برای حضور اقشار مختلف مردم در جشنواره فیلم تسنیم بلیت فروشی همزمان در سالنهای سینما انجام و به فضاهای فرهنگی و ادارات نیز بلیت رایگان اختصاص داده می‌شود.

حسینی جشنواره فیلم تسنیم را نخستین جشنواره قرآنی در جهان اسلام دانست و بیان داشت: صدا و سیما، حوزه هنری، انجمن سینمای جوان و بخش خصوصی را می‌توان به عنوان پایه‌های جشنواره فیلم تسنیم معرفی کرد.

وی ادامه داد: 70 درصد بودجه جشنواره فیلم تسنیم صرف تولید فیلم می‌شود که از این لحاظ در بین جشنواره‌های کشور بی‌نظیر است.

حسینی به تعامل با شبکه قرآنی سیما در خرید برخی فیلمهای جشنواره تسنیم اشاره کرد و گفت: بسیاری از این فیلمها در حال حاضر برای پخش در شبکه قرآن ارسال شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: با تعامل با شهرداری اصفهان مقرر شد تا بسیاری از فیلمهای ساخته شده در اصفهان توسط شهرداری خریداری و یا درصدی از هزینه ساخت این فیلمها را نیز پرداخت کند.

حسینی در خصوص ماندگاری این جشنواره در اصفهان گفت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان متولد شد و دوران طلایی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیز در اصفهان بود اما به دلیل نبود بودجه تعریف شده‌ای این جشنواره‌ها از اصفهان رفتند.

وی ادامه داد: باید در این خصوص اعتباری از سوی شورای برنامه‌ریزی استان تخصیص داده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه این شهر در برگزاری جشنواره‌ها تنها مکانی برای هیاهوی هنرمندان محسوب می‌شد، خاطر نشان کرد: با برگزاری جشنواره‌ها باید زیرساختهای مربوط به همان جشنواره نیز فراهم شود.