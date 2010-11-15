حذف حق فنی داروخانه ها مانند حذف ویزیت پزشک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی روز دوشنبه در حاشیه دیدار با وزیر رفاه، جمعیت و امور زنان پاکستان درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرتشخیصی و غیردرمانی بودن فعالیت داروسازها در داروخانه‌ ها و حذف حق فنی داروخانه‌ ها گفت: این موضوع مجددا در هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

وی ادامه داد: داروسازان از گروه پزشکی هستند که خدمات علمی و دارویی ارایه می‌دهند و باید بابت این خدمات از حق فنی برخوردار باشند. اگر حق فنی حذف شود در بحث اقتصاد داروخانه و ارزش کار داروساز مشکل ایجاد خواهد کرد. حذف حق فنی داروخانه ‌ها مانند آن است که ویزیت پزشک حذف شود. بنابراین حق داروساز است که در ازای خدمات علمی و دارویی باید پرداخت شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در خصوص کاهش قیمت دارو نیز گفت: کمیسیون کاهش قیمت دارو هنوز موضوعی در مورد کاهش قیمت 42 قلم دارو را به ما اعلام نکرده است. در سال جاری تنها قیمت 3 تا 4 قلم داروی تولید داخل کاهش یافته است.

وی افزود: برای افزایش قیمت دارو در کشور برنامه‌ای نداریم. اما برای کاهش قیمت داروهای وارداتی برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است؛ به طوری که قیمت داروهای وارداتی نسبت به سال گذشته بسیار ارزان‌تر شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. در مورد داروهای تولید داخل نیز تنها 3 تا 4 قلم دارو کاهش قیمت داشته است.

شیبانی ادامه داد: داروهای وارداتی به گونه ‌ای مدیریت می شوند که با قیمتی بسیار ارزان‌تر در اختیار بیماران قرار گیرد و همچنین پس از مدتی زمینه تولید آنها در داخل کشور فراهم شود.

وی در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش یارانه مربوط به داروهای ام اس گفت: یارانه قابل توجهی به داروهای مربوط به ام اس اختصاص یافته است. به طوری که در حال حاضر یارانه داروهای وارداتی و تولید داخل ام اس یکسان شده است. این امر در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در زمینه اقلام وارداتی داروهای ام اس و تولید آنها در داخل از جمله گروه اینترفرونها برنامه ‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. به این ترتیب به تدریج داروهای تولید داخل جایگزین انواع خارجی می شود.