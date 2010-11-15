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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

توزیع چهار هزار تن جو و کنسانتره یارانه دار بین دامداران ایلامی

توزیع چهار هزار تن جو و کنسانتره یارانه دار بین دامداران ایلامی

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از توزیع بیش از چهار هزار تن جو و کنسانتره یارانه دار بین دامداران استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی شیرخانی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در جهت کنترل قیمتها و حمایت از تولید کنندگان زیر بخش دامپروری، طی یک ماه گذشته مقدار دو هزار و 560 تن جو تضمینی و مقدار هزار و 500 تن  کنسانتره یارانه دار بین دامداران استان توزیع شده است.

وی افزود: با توزیع این نهاده ها علاوه بر بهبود تغذیه دامهای سبک و سنگین که باعث افزایش تولید گوشت قرمز می شود، می تواند سلامت و باروری دامهای مولد را بالا برده و در دامهای سبک دو قلوزایی را افزایش دهد.

شیرخانی گفت: استان ایلام یکی از قطب های کشاورزی در دامداری در کشور محسوب می شود.

هم اکنون 350 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد. 

کد مطلب 1192528

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