توزیع چهار هزار تن جو و کنسانتره یارانه دار بین دامداران ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی شیرخانی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در جهت کنترل قیمتها و حمایت از تولید کنندگان زیر بخش دامپروری، طی یک ماه گذشته مقدار دو هزار و 560 تن جو تضمینی و مقدار هزار و 500 تن کنسانتره یارانه دار بین دامداران استان توزیع شده است .

وی افزود: با توزیع این نهاده ها علاوه بر بهبود تغذیه دامهای سبک و سنگین که باعث افزایش تولید گوشت قرمز می شود، می تواند سلامت و باروری دامهای مولد را بالا برده و در دامهای سبک دو قلوزایی را افزایش دهد.

شیرخانی گفت: استان ایلام یکی از قطب های کشاورزی در دامداری در کشور محسوب می شود.

هم اکنون 350 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام وجود دارد.