به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "بره‌کشون" به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه­کنندگی رضا جودی در روزعید سعید قربان ساعت هشت و ربع ازشبکه یک پخش ­می‌شود. داستان این فیلم درباره بره‌ای متعلق به یک دختر روستایی است. این بره به اشتباه همراه دیگر گوسفندان به شهر آورده می‌شود، ورود این بره به خانواده‌های مختلف ماجراهایی را به دنبال دارد. در فیلم "بره کشون" ارژنگ امیر فضلی، رابعه اسکویی، افشین سنگ چاپ، احمدرضا اسعدی، سارینا مبینی، شهره سلطانی و رامین ناصر نصیر بازی کردند.

فیلم تلویزیونی "ابراهیم وآتش" به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه­کنندگی رمضان بندری و هانیه امیدی در روزعید سعید قربان ساعت 16 ازشبکه یک پخش­ می‌شود. داستان این فیلم درباره مردمی است که خشکسالی آنها را دچار سختی کرده است. تا اینکه همه آنها نذر می‌کنند در عید قربان گوسفندی به حرم حضرت عبدالعظیم بفرستند.

فیلم سینمایی "دوازده راند" به کارگردانی رنی هارلین یک بامداد روز پنجشنبه 27 آبان ازشبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم آیدان جیلن و جان گنا بازی کردند و داستان درباره یک افسرپلیس به نام دنی فیشر است که طی عملیاتی، موجب کشته شدن زنی می‌شود کـه نامـزد یـک تبهــکارخطــرناک به نام مایلز بوده است.

فیلم سینمایی "مردی به نام ایپ 2 " به کارگردانی ویلسون یپ پنجشنبه 27 آبان ماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش ­می‌شود. داستان این فیلم با بازی دانی ین و لین هنگ درباره استاد ایپ مربی کنگ فو است که مدتی بیکار بوده و روزگار سختی را سپری می‌کند.

فیلم تلویزیونی "یکی بود یکی هست" به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه­کنندگی مجید یاسر جمعه 28 آبان ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش­ می‌شود. داستان این فیلم درباره تورج جوانی سی و پنج ساله است که پس ازفوت پدر طبق وصیت‌نامه آن مرحوم آماده اعزام به خانه خدا می­شود. در این فیلم اسماعیل خلج ، محسن قاضی مرادی، مریم امیرجلالی، هومن حاج عبدالهی، رضا توکلی و ... بازی کردند.

فیلم سینمایی "گروه ویژه" روز چهارشنبه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی هویت یتمان و ساخته شده و داستان درباره موش‌های مسلح شده به سلاح‌هایی است که با آخرین تکنولو‍ژی روز هماهنگ است. این فیلم محصول سال 2009 آمریکا است.

فیلم تلویزیونی "مسیر آسمان" روز چهارشنبه ساعت 21:30 ازشبکه دو پخش می­شود. در این فیلم امیرحسین مدرس، خاطره حاتمی، مهران رجبی، شهرام عبدلی و ... بازی کردند. داستان این فیلم درباره مرتضی کارگر خدمات ترمینال حجاج است و در رویاهای خود می­بیند که به حج مشرف شده است.

قسمت اول فیلم سینمایی "سلاح‌ها" با بازی کولم فیور، الیشا کات برت و گریگوری اسمیت پنجشنبه 27 آبان ساعت 23:30 ازشبکه دو روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم در محله‌ای از آمریکا می‌گذرد که مدتی است در این محله تیراندازی‌هایی توسط اوباش انجام می‌شود. قسمت دوم این فیلم جمعه 28 آبان ماه ساعت 18 از شبکه دو پخش می‌شود.

فیلم سینمایی "قلقلک" به کارگردانی مسعود نوابی پنجشنبه 27 آبان ماه ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود. سیامک انصاری، بیژن امکانیان، شقایق فراهانی، رضا شفیعی جم و ... بازی کردند و داستان درباره داوری استکه جایش قبل از مسابقه با شخص دیگری عوض می‌شود.

فیلم سینمایی "تنها در جنگل" به کارگردانی جان چوچ روزعید سعید قربان ساعت 10:30 از شبکه سه پخش می­شود. در این فیلم لرین نیومن، پک وینرا و ماتیاس هویس بازی کردند و داستان درباره دختر فردی ثروتمند است که توسط آدم رباها دزدیده می‌شود.

فیلم سینمایی "دیواره شمالی" به کارگردانی فیلیپ استولزِل پنجشنبه 27 آبان ساعت 10:30 ازشبکه سه روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره دو صخره نورد آلمانی است که تخصص ویژه‏ای در زمینه کوهنوردی و صخره‏نوردی دارند. در این فیلم بِنو فورمان، فلوریان لوکاس و جوآنا وکالک بازی کردند.

فیلم سینمایی "بانتی و بابلی" ساخته شادالی ساگان پنجشنبه 27 آبان ساعت 20 ازشبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم آمیتا باچان نقش اصلی را بازی می‌‌کند و داستان درباره یک دختر و یک پسر هندی است که به دنبال کار می‌گردند.

فیلم سینمایی "گیوتین 2" جمعه 28 آبان ماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش می­شـود. در این فیلم چن کان تای و کیو فنگ بازی کردند و داستان در چین قدیم می‌گذرد و یک امپراطور زورگو با در دست داشتن سلاحی به نام گیوتین تمام مخالفان خود را از بین می‌برد.

فیلم سینمایی "خارج از دید" به کارگردانی استیون سودربرگ چهارشنبه 26 آبان ساعت 20:30 ازشبکه چهار پخش می‌شــود. داستان این فیلم درباره سارق حرفه‌ای است که بعد از سرقت از بانک به دلیل روشن نشدن ماشینش دستگیر می‌شود. در این فیلم جرج کلونی، جنیفر لوپز بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "خاطرات خانوادگی" به کارگردانی زورلینی پنجشنبه 27 آبان ماه ساعت 15:45 ازشبکه چهار پخش می‌شود. در این فیلم مارچلو ماسترویانی و ژاک پرن بازی کردند و داستان درباره مردی است که در تنهایی و به دور از خانواده زندگی می‌کند که ناگهان برادر کوچکش بدون اطلاع قبلی به سراغش می‌آید.

فیلم سینمایی "گرگ" محصول 2004 اسپانیا جمعه 28 آبان ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم با بازی ادواردو نوریه گا، ژوزه کاروندو ، ملانی داوتی و سانتیا گوراموس درباره یک خرابکار از اهالی باسک است که با نام گرگ فعالیت می‌کند. او به خاطر خطرناک بودن فعالیت هایش در حال جدایی از همسرش است.

فیلم سینمایی "قلعه پنهان" در روزعید سعید قربان چهارشنبه 26 آبان ساعت هشت و نیم ازشبکه تهران سیما پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی جروم لیک لرک ، کوتور، ماتیو دوپویس و رکسانه گودت لویزیو درباره جنگ چند ساله‌ای است که میان مدیران دو کمپ تابستانی وجود دارد.

فیلم سینمایی "دار و دسته پیرزن‌ها" به کارگردانی کنگ هیو- جین در روزعید سعید قربان چهارشنبه 26 آبان ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم نا موون هی، کیم سو می و کیم هیو اوک بازی کردند و داستان درباره سه پیرزن است که همسران خودشان را از دست دادند.

فیلم تلویزیونی "خواستگاری در وقت اضافه" به کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی سیدامیرسید زاده روزعید سعید قربان چهارشنبه 26 آبان ساعت 22:15 ازشبکه تهـران پخـش می‌شــود. در این فیلم رزیتا غفاری، حسن پورشیرازی، نادر سلیمانی، محسن قاضی‌مرادی و ... بازی کردند و داستان درباره منیر خانم است که سال‌ها همسرش فوت کرده است.

فیلم سینمایی "ماجراهای خانه ما" به کارگردانی پاتریشیا روزما پنجشنبه 27 آبان ساعت 13:30ازشبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم ابی گیل برسلین، جولیا آرموند و کریس اودونل بازی کردند و داستان درباره دختر باهوشی است که در کنار والدینش زندگی خوبی دارند.

فیلم سینمایی "شرور" محصول سال 2003 کشورهای سوئد و دانمارک به کارگردانی مایکل هافشتروم 40 دقیقه بامداد روز جمعه 28 آبان ازشبکه تهران پخش می­شود. در این فیلم آندریاس ویلسون و گوستا و اسکارسگارد بازی کردند و داستان درباره نوجوانی است که به خاطر رفتارهای ناپدری‌اش پرخاشگر شده است.

فیلم سینمایی "شکارچی گنج" جمعه 28 آبان ماه ساعت 13:30ازشبکه تهران پخش می­شود. در این فیلم جی چوا، جی لینگ لین و اریک تسنگ بازی کردند و داستان درباره گنجی است که گروهی به دنبال آن هستند. این فیلم محصول 2009 تایوان است.

فیلم تلویزیونی "حبـیـب" به کارگردانی داریوش یاری وتهیه کنندگی بهروزمفید روز عید سعید قربان ساعت 30/14ازشبکه قرآن ومعارف سیما پخش می شود. در این فیلم حمید فرخ‌نژاد، آشا محرابی، توران مهرزاد، مهدی فقیه و امید روحانی بازی کردند و داستان درباره جوانی فقیر به نام حبیب است که برای رسیدن به ثروت بیشتر قاچاق می‌کند.

فیلم سینمایی "کارشناس" به کارگردانی گرنرت گارونی جمعه 28 آبان ماه ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می­شود. در این فیلم جف اسپیک من و جیفر رولی بازی کردند و داستان درباره خواهر جانی است که به طرز وحشتناکی به قتل می‌رسد.