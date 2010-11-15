به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در ادامه نشست خود با خبرنگاران با بیان اینکه امروز یک سوپرایز برای شما دارم گفت: یک ماه است که این صحبت دوباره باز شده و ما با اشکان دژاگه بازیکن ایرانی الاصل تیم ولفسبورگ تماس هایی داشتیم و خود و خانواده اش دوست دارند این بازیکن برای تیم ملی ایران بازی کند. اسم ایشان را در فهرست 50 نفره خود به ای اف سی اعلام خواهم کرد و فدراسیون هم رایزنی های لازم را برای گرفتن مجوز بازی این بازیکن در تیم ملی ایران از فیفا انجام داده است.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد در نخستین اردویمان در 24 دسامبر پیش از جام ملتها وی حاضر خواهد شد البته قبل از آن من به آلمان می روم و بازیهای این بازیکنان در ولفسبروگ را از نزدیک تماشا خواهم کرد.

خبرنگاری پرسید" امیدواریم اشکال دژاگه به وضعیت فریدون زندی که بازی در ایران را به بازی در تیم ملی آلمان ترجیح داد دچار نشود" سرمربی تیم ملی در این خصوص گفت: این موضوع دغدغه خود من نیز هست و من نگرانم وی مانند من از حضور در چنین فضایی که در فوتبال ایران حاکم است شوکه شود اما او خیلی دوست دارد به فوتبال ایران خدمت کند و چنین موضوعی را پیش از این در اتفاقاتی که نمی‌خواهم آنها را باز کنم نشان داده است.

خبرنگار دیگری پرسید" همیشه در فهرست بازیکنانی که به تیم ملی دعوت می کنیم یک نام عجیب و غریب وجود دارد در این فهرست جدید هم بازیکنی را دعوت کردید که حتی در تیم خود نیز چند هفته ای است فیکس شده است."

وی در این خصوص اظهارداشت: من هم مانند شما دلیل تمام چیزهایی که می نویسید و در خصوص آن صحبت می کنید را نمی دانم ما دیدگاه کلی داریم شاید این بازیکن به تازگی فیکس شده است اما ما در پست های مختلف نفرات جدید را می بینیم نفراتی که می توانند در آینده به فوتبال ایران خدمت کنند. اسکلت تیم در حال حاضر ساخته شده است اما ما باید 23 نفر با خود به قطر ببریم شاید بعضی از آنها بازی نکنند اما در تمرینات سمپاشی و حاشیه سازی نخواهند کرد.

قطبی با بیان این مثال که شاید شما یک دختر و پسر بسیار خوب را پیدا کرده و آنها با هم ازدواج کنند اما زندگی موفقی نداشته باشند، اضافه کرد: ما برای داشتن یک تیم واقعی به بازیکنانی نیاز داریم که از لحاظ اخلاقی، رفتاری و هماهنگی با سایر نفرات در وضعیت خوبی قرار داشته باشند. شاید یک بازیکن ستاره و خوب نتواند در قالب یک گروه به هماهنگی برسد اتفاقی که در ادوار گذشته جام ملتها افتاد و مربیان اکثرا سعی کردند ستاره ها را با خود به مسابقات ببرند تا فشار فضای فوتبال روی آنها نباشد اما من می خواهم یک تیم داشته باشم که بازیکنان آن برای موفقیت تیم ملی از جان مایه بگذارند.

وی در این خصوص اضافه کرد: بازیکنان جدید که به ما اضافه شده اند چپ پا هستند و در فوتبال ایران کمتر پیش آمده که بازیکن چپ پایی بتواند در جناح چپ موفق باشد. من روزی 20 ساعت کار می کنم بازیها را از نزدیک می بینم و در خصوص بازیکنان تفکر دارم کمتر خبرنگاری است که روزی 20 ساعت در این زمینه فعالیت کند. شاید بعضی وقت ها اشتباه هم داشته باشم اما بعد از دیدن بازیکنان در تمرینات بازیهای دوستانه وضعیت آنها را بهتر متوجه می شوم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه در جام جهانی 2002 چند بازیکن جوان را به تیم کره دعوت کرد بازیکنانی که شاید در آن جام بازی هم نکردند اما از شرایط شناخت پیدا کردند، در مورد لغو بازی ایران و نیجریه نیز افزود: تنها چیزی که می توانم در این خصوص بگویم این است که فدراسیون نیجریه نامه زده و این بازی را لغو کرده بهتر است ترابیان و دیگر مسئولان تیم ملی در این خصوص پاسخ بدهند.

خبرنگاری پرسید "شما اعتقاد به این دارید که تیم ملی باید یک تیم باشد آیا از تیم ذوب آهن که در این مدت نشان داد که یک تیم است و با ستاره های اندک موفقیت بزرگی را به دست آورد چند بازیکن را به تیم ملی دعوت می کنید؟" وی در این خصوص گفت: ما روی چند بازیکن نظر داشتیم و برای همکاری با این باشگاه آنها را در مقاطع مختلف به تیم ملی دعوت نکردیم اما به خاطر موفقیت این تیم در مسابقت لیگ قهرمانان آسیا و اینکه تجربه و توان فنی آنها می تواند به ما کمک کند بازیکنان بیشتری را از این تیم به اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد.

خبرنگاری پرسید" به نظر شما مربی ایرانی در تیم ملی موفق تر خواهد بود یا مربی خارجی "؟ قطبی در این خصوص گفت: نباید کیفیت مربیان را از روی پاسپورت آنها ارزیابی کنیم. امروز در دنیا مربیان کشورهای موفق تر در فوتبال مانند، برزیل، هلند، صربستان و ... بیشتر در کشورهای دیگر مورد توجه قرار می گیرند و امروزه پرتغال هم به آنها اضافه شده اما موفقیت یک مربی به تجربه و کارنامه اش بستگی دارد تا پاسپورت. این را هم نباید فراموش کنیم که فضای ورزش و فوتبال ایران با همه جای دنیا متفاوت است در این سالها مربیان خارجی که به فوتبال ایران آمده اند کمتر موفق بوده اند زیرا از یک سو اختلاف فرهنگی زیاد و از سوی دیگر هماهنگی ها و حمایت ها از آنها کم است این مسائل باعث شده مربیان خارجی در زمان اندک نتوانند برای تیم ملی مفید باشند. البته اگر از من بخواهند من سعی می کنم مثل همه ایرانی ها که موفقیت تیم ملی را دوست دارند برای انتخاب مربی بعدی به مسئولان کمک کنم.

خبرنگاری پرسید" ممکن است بعد از جام ملتها و قهرمانی ایران شما به همکاری تان با تیم ملی ادامه دهید؟" قطبی گفت: این تصمیم مهم و سختی بود که بعد از جام ملتها بروم زیرا من عاشق ایران و مردمش هستم و در این مدت به خاطر آنها هر چه سختی کشیدم لذت آن را بردم و سعی کردم برای تیم ملی تاثیرگذار باشم اما این یک فیلم هندی نیست من تصمیمم را یک بار گرفته ام و پس از آن مسابقات در صورت کسب هر نتیجه ای برای یک مدت از تیم ملی خداحافظی می کنم اما از ایران خداحافظی نخواهم کرد.

وی ادامه داد: موفقیت تیم ملی در جام ملتها بسیار مهم است و این بیانیه را برای آن دادم تا فضا آرام تر باشد و من در این فضا تیم را بهتر بسازم من هیچ وقت از ایران و فوتبال ایران خداحافظی نمی کنم شاید بعد از جام ملتها بروم و در کشور دیگری مربیگری کنم اما دوباره به ایران بر می گردم و سعی می کنم در کشورهای دیگر که می روم جاده ای برای حضور مربیان ایرانی در این کشور بسازم.

خبرنگاری پرسید" دراین چند سال گذشته فوتبال ایران از لحاظ دفاعی با مشکلات بسیاری مواجه بوده است شما برای حل این مشکلات چه اقدامی انجام داده اید؟" قطبی در این خصوص گفت: می توانم در مورد این موضوع در نشستی دو ساعته توضیح دهم اما باید بگویم تیم هایی قهرمان می شوند که همیشه پایه کارشان دفاع خوب بوده است شما تیم های اسپانیا و بارسلونا را نگاه کنید شاید در نگاه اول بگویید آنها چقدر خوب بازی می کنند اما بحث اصلی این است آنها در دفاع هم بسیار عالی ظاهر می شوند وقتی توپ را از دست می دهند 11 نفر خودشان را سریع پشت توپ می رسانند و با بستن فضاها تمام تلاششان را برای بازپس گرفتن توپ انجام می دهند.