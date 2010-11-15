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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

نیکبخت:

بسته حمایتی بخش کشاورزی تدوین شد

بسته حمایتی بخش کشاورزی تدوین شد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از تدوین بسته حمایتی بخش کشاورزی خبر داد و گفت: براساس تصمیم رئیس جمهور اعطای مجوز و تمدید پروانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت در همایش سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی افزود: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یک کار ضروری در کشور بوده و همه کارشناسان بر اجرای آن تاکید دارند

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به حساسیت طرح تحول اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا بسته حمایتی بخش کشاورزی را تهیه و تدوین کند.

نیکبخت از نهایی شدن بسته حمایتی بخش کشاورزی در پنجشنبه هفته گذشته با حضور رئیس جمهور خبر داد وتصریح کرد: ‌از دو سال پیش تدوین بسته حمایتی بخش کشاورزی آغازشد و معاونت‌های تخصصی با نظارت و برگزاری نشست‌های هماهنگی، این بسته را نهایی کردند.

 وی با اشاره به حساسیت‌های طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: رئیس جمهور حداقل سه بار در جلسات کارگروه مدیریت حاضر و اصلاحات لازم در بسته‌ها با نظارت کامل وی انجام شده است؛ در این بسته ها یک سری پروژه‌هایی تعریف شده است و اعتبارات طرح‌ها از طریق منابع بانکی با حداقل کارمزد و در قالب کمک‌های بلاعوض دولتی پرداخت خواهد شد.

نیکبخت در خصوص تامین ماشین‌آلات کشاورزی، لنج‌ها و قایق‌ها اظهار داشت: با هماهنگی‌هایی که با ستاد مدیریت سوخت انجام شده است از امکانات این ستاد استفاده خواهد شد؛ تیم اجرایی نیز برای هماهنگی با ستاد مدیریت سوخت تشکیل و از هفته آینده مسئولان مربوطه در وزارتخانه و معاونت تخصصی وارد عرصه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی از تعیین تکلیف صنایع تبدیلی و تکلیفی خبر داد و گفت: براساس تصمیم رئیس جمهور اعطای مجوز و تمدید پروانه‌های این صنایع به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: نگرانی برخی از افراد در ارتباط با دریافت تسهیلات از بسته صنعت و معدن نیز برطرف شده است و مقرر شد صنایعی که مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی دریافت می‌کنند نیز از تسهیلات بسته صنعت و معدن بهره‌مند شوند.

نیکبخت با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: کمتر بودن هزینه‌های زندگی روستایی نسبت به شهرها باعث سود بیشتر کشاورزان نسبت به دیگر دهک های جامعه می شود.

کد مطلب 1192534

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