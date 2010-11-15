به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمد علیرضایی در جریان رقابت‎های شنا شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی موفق شد در دو ماده 50 متر قورباغه و 100 متر قورباغه به فینال راه یابد. به همین دلیل فدراسیون شنا در نظر دارد برای قدردانی از این ورزشکار ملی‎پوش به مدت چهار سال ماهیانه مبلغ 30 میلیون ریال را به وی پرداخت کند.

امیرحسین آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: مبلغی که به صورت ماهیانه به علیرضایی پرداخت می‌شود به خاطر ارج نهادن به تلاش‌های این ورزشکار و در نظر گرفتن رفاه وی در امور زندگی است. برای این منظور قراردادی رسمی با او امضا خواهد شد.

محمد علیرضایی در فینال رقابت‌های 50 مترقورباغه چهارم شد و امروز در فینال ماده 100 متر قوباغه در رده هشتم قرار گرفت.