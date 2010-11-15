همه امکانات جامعه باید در اختیار تعلیم و تربیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام علی ذوعلم بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی دبیران کمیته های همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه منطقه دو کشور در سمنان گفت: مهم ترین مسئله جامعه توحیدی تقویت و تربیت نسل آینده است.

وی افزود: حوزه های علمیه در کشورمان از مهمترین سرمایه های جامعه است که باید در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شود.

ذوعلم با اشاره به نگاه جوامع دیگر در بحث تعلیم و تربیت، ادامه داد: دستگاه های آموزش و پرورش در دیگر کشورها یک ابزار تلقی می شود که افراد آن جامعه را همسو با نیازهای حکومتی آموزش می دهند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تعلیم و تربیت در نظام اسلامی افراد یک هدف به شمار می آید که باید مهمترین سرمایه های جامعه در این راه هزینه شوند.

وی گفت: حوزه های علمیه نیز باید در راه این هدف والا گام بردارند و آموزش و پرورش را یاری کنند.

حجت الاسلام ذوعلم با اشاره به اینکه باید در نظام مدیریتی و آموزشی حوزه یک هدف اصیل تعریف شود، اظهار داشت: آغاز این حرکت موجب تحول بنیادین در نسل آینده می شود که انعکاس خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این گردهمایی اظهار داشت: در اعزام افراد از حوزه علمیه برای رفع شبهات دانش آموزان باید توجه ویژه ای شود.

ابوالقاسم قزوهی با تاکید به اینکه روحانیون در مدارس باید وجهه الگویی داشته باشند، افزود: حضور مستمر روحانیون در مدارس موجب اثر بخشی بیشتر مطالب دینی و مذهبی به دانش آموزان می شود.

وی با اشاره به تاثیر شرکت اولیا دانش آموزان در دوره های آموزشی اعتقادی و دینی، افزود: باید فرصت هایی در جامعه ایجاد شود که علاوه بر مسایل اعتقادی دانش آموزان، انجمن های اولیا و مربیان نیز در این دوره ها شرکت نمایند.

قزوهی ادامه داد: خلاء هایی در مباحث اعتقادی دانش آموزان احساس می شود که باید در هر پایه تحصیلی مطابق با شرایط و سن دانش آموز این مباحث تعریف شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست گفت: طرح بصیرت برای بیش از دو هزارو 350 فرهنگی این استان به اجرا در آمده است.

غلامرضا دوست محمدی با بیان اینکه این طرح 30 درصد فرهنگیان سمنان را در بر گرفته است، افزود: طرح بصیرت به منظور آموزش بهتر مسائل بصیرتی به فرهنگیان جهت انتقال به دانش آموزان برگزار شده است.

وی ادامه داد: این طرح برای مقابله با فتنه ها و حفظ حریم انقلاب اسلامی اثر بخشی بسزایی دارد.

دوست محمدی با تشریح برنامه های دهه ولایت گفت: مسابقات وبلاگ نویسی، طراحی، مقاله و مقاله نویسی، برگزاری نشست های اولیا و مربیان، برگزاری همایش عفاف و حجاب، مسابقه کتاب و کتابخوانی و... از مهمترین برنامه های این دهه است.

این گردهمایی با حضور دبیران کمیته های همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه منطقه دو کشور از استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، گلستان، خراسان جنوبی و سمنان در خانه معلم سمنان برگزار شد.