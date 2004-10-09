نفرات برتر رقابتهاي تير و كمان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در قسمت دختران با انجام مسابقه دررشته ريكرز در سالن تيراندازي مجموعه ورزشي انقلاب تهران نهايتا ميترا ابياتي نژاد از تهران با كسب 288 امتياز مدال طلا را به گردن آويخت و زهرا شمس از يزد با 283 امتياز سكوي نايب قهرماني را از آن خود كرد. عاطفه گروسي از دانشگاه آزاد گلستان دنيز با 261 امتيازمدال برنزگرفت.

همچنين پسران در رشته ريكرز به رقابت پرداختند كه مهدي ابرازي، حجت الله واعظي وعباس اجلي هرسه ازتهران به ترتيب با 327 ، 318 و 287 امتياز مدالهاي برتراين رشته را كسب كردند.

گفتني است در مراسم افتتاحيه المپياد فرهنگي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي كه ساعت 16 امروز در سالن شهيد افراسيابي تهران برگزار مي شود به قهرمانان ونفرات برگزيده هدايايي به رسم يادبود اهدا مي شود.