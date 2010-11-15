به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در دیدار با فعالان و مدیران بخش تعاون استان گلستان از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور خبر داد و گفت: پس از چند هفته وقفه در برگزاری جلسات، فردا سه‌شنبه شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد.

وزیر تعاون با بیان اینکه وزارتخانه متبوعش مصمم است تا موضوع اشتغال و پیگیری و آن را به نتیجه برساند گفت: اشتغال یک فرآیند است که به کل نظام مربوط می‌شود بنابراین نمی‌توان از نقش دستگاه‌ها در این زمینه غافل شد.

عباسی تسهیلات، وضع قوانین، حرفه آموزی کارجویان، حمایت‌های مردم و تلاش های اجتماعی، فرهنگ کار و حمایت مجلس را در کنار اقدامات دولت حائز اهمیت دانست و گفت:‌این موضوعات به هیچوجه جدا از هم نیستند و تمام ارکان نظام باید آن را پیگیری کنند.

همچنین در ادامه این نشست علیرضا بصیری مدیرکل تعاون استان گلستان نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه هم اکنون 8 هزار و 856 تعاونی در گلستان فعالیت دارند، گفت: تعداد اعضای تعاونی ها در این استان هم اکنون به یک میلیون و 360 هزار نفر رسیده که در همین ارتباط هزار و 572 تعاونی بانوان نیز فعالیت دارند.

وی از ثبت نام حدود 33 هزار نفر از کارجویان گلستانی در سایت وزارت تعاون خبر داد و بیان داشت: 22 درصد از این افراد تقاضای اشتغال در بخش تعاون را دارند.

بصیری ادامه داد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری 9/3 هزار دلار میزان صادرات تعاونی ها بوده است که این موضوع نشان دهنده فعالیت مناسب بخش تعاون در استان گلستان است.