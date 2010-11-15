نام هیچ کشوری به عنوان تهدید در نشست ناتو مطرح نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندرس فوگ راسموسن" در گفتگو با روزنامه "ولت آم سونتاگ" در پاسخ به این پرسش که آیا در بیانیه نهایی نشست ناتو از ایران به عنوان تهدید نام برده خواهد شد؟ گفت: نیازی به نام بردن از هیچ کشور خاصی نیست و تمامی 30 کشوری که از موشکهای بالستیک برخوردارند می توانند برای اروپا تهدید تلقی شوند.

وی همچنین درباره دیدگاه ترکیه نسبت به این سامانه گفت: آنکارا درباره ملاحظات مربوط به این سامانه موشکی که مورد حمایت آمریکاست متقاعد خواهد شد. سیستمی که قرار است اروپا را از تهدیدات موشک های بالستیک محافظت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اردوغان امروز طی اظهاراتی شرط موافقت کشورش با استقرار این سامانه را کنترل و مدیریت این سیستم از سوی آنکارا عنوان کرده است.

در نشستی که ناتو قرار است روزها 19 و 20 نوامبر در لیسبون برگزار کند استقرار این سامانه موشکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سرنوشت تسلیحات هسته ای میراث دوران جنگ سرد از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست ناتو خواهد بود، موضوعی که آلمان به همراه چهار کشور دیگر اروپا نسبت به برداشته شدن آنها نظر موافق دارند در حالی که فرانسه و آمریکا برچیده شدن آن را به صلاح نمی دانند.

کشورهای موافق عقیده دارند که استقرار سامانه دفاع موشکی می تواند اروپا را از نیاز به استقرار بمب های اتمی در آن بی نیاز کند و این در حالی است که فرانسه ادعا دارد که استقرار سامانه دفاع موشکی موضوعی جدا از سرنوشت تسلیحات هسته ای در اروپاست.