به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با بیان این مطلب در خصوص لغو دیدار تدارکاتی ایران و نیجریه گفت: طی نامه ای که از سوی فدراسیون نیجریه در تاریخ 15 نوامبر(24 آبانماه) به فدراسیون ارسال شد این کشور درخواست لغو این دیدار تدارکاتی را داشت.



وی افزود: دبیرکل فدراسیون فوتبال نیجریه با ارسال نامه ای ضمن اشاره به برنامه توافق شده بین دو فدراسیون اظهار داشت که متاسفانه برخی از بازیکنان کلیدی این تیم در آخرین لحظات از همراهی تیم ملی این کشورصرف نظر کرده اند و متاسفانه این افتخار را نداریم که به ایران بیاییم و دیدار دوستانه 17 نوامبر(26 آبان ) را برگزار کنیم .

سرپرست کمیته روابط بین الملل تصریح کرد: موسی آمادوو دبیرکل فدراسیون نیجریه در ادامه نامه خود آورده است درهر حال با توجه به تمامی تدارکاتی که فدراسیون فوتبال ایران به جهت برگزاری این دیدار متحمل شده است، ما پیشنهاد برگزاری این دیدار دوستانه را در سال 2011 و در تاریخی که مورد توافق فدراسیون ایران است را ارائه می دهیم و تعهد می کنیم که تمامی هزینه های پرداختی برای این دیدار تدارکاتی را در ایران متحمل می شویم .

