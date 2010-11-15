نقش زبان و فرهنگ در روابط ایران و روسیه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قیصر مهرابی هدف از برگزاری این همایش را تبیین نقش ویژه زبان و فرهنگ در نزدیکی ملتها و بخصوص دو کشور همسایه ایران و روسیه عنوان کرد.

وی همچنین گردهمایی مجموعه ای از متخصصان و پژوهشگران عرصه آموزش، ادبیات و ترجمه زبان روسی برای بحث و تبادل نظر و توسعه روابط بین دانشگاههای مجری گرایشهای رشته زبان روسی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

عضو هیئت علمی گروه زبان روسی ادامه داد: از تعداد 80 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد 59 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و از سوی نویسندگان مقالات ارائه خواهند شد.

وی همچنین با بیان اینکه اغلب گویشوران زبان مادری خود را زیباتر و رساتر تصور می کنند، بازهم میل به دانستن و تسلط بر زبانهای دیگر در آنها تا آخرین روز زندگی همراهی می کند، افزود: سر این مطلب آن است که زبان اولین دریچه ورودی به فرهنگهای دیگر و آشنایی با سنتها و ویژگی های اقوام و ملل دیگر است.

مهرابی خاطرنشان کرد: زبان شیوا، زیبا و غنی روسی از جمله زبانهای پر گویشور دنیاست که آثار جاودانه ادبی و هنری قوم روس در قرون متمادی لحظات بیاد ماندنی را برای دوستداران ادب و فرهنگ ملل رقم زده است.

وی یادآورشد: این همایش بهانه خوبی است تا دگر بار نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه روابط با همسایه شمالی دقیقتر بررسی و به نتایج روشنی رسید.