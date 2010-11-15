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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

در دانشگاه گیلان؛

نقش زبان و فرهنگ در روابط ایران و روسیه بررسی شد

نقش زبان و فرهنگ در روابط ایران و روسیه بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: اولین همایش ملی "نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز روابط ایران و روسیه" ظهر دوشنبه از سوی گروه زبان روسی در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قیصر مهرابی هدف از برگزاری این همایش را تبیین نقش ویژه زبان و فرهنگ در نزدیکی ملتها و بخصوص دو کشور همسایه ایران و روسیه عنوان کرد.

وی همچنین گردهمایی مجموعه ای از متخصصان و پژوهشگران عرصه آموزش، ادبیات و ترجمه زبان روسی برای بحث و تبادل نظر و توسعه روابط بین دانشگاههای مجری گرایشهای رشته زبان روسی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

عضو هیئت علمی گروه زبان روسی ادامه داد: از تعداد 80 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد 59 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و از سوی نویسندگان مقالات ارائه خواهند شد.

وی همچنین با بیان اینکه اغلب گویشوران زبان مادری خود را زیباتر و رساتر تصور می کنند، بازهم میل به دانستن و تسلط بر زبانهای دیگر در آنها تا آخرین روز زندگی همراهی می کند، افزود: سر این مطلب آن است که زبان اولین دریچه ورودی به فرهنگهای دیگر و آشنایی با سنتها و ویژگی های اقوام و ملل دیگر است.

مهرابی خاطرنشان کرد: زبان شیوا، زیبا و غنی روسی از جمله زبانهای پر گویشور دنیاست که آثار جاودانه ادبی و هنری قوم روس در قرون متمادی لحظات بیاد ماندنی را برای دوستداران ادب و فرهنگ ملل رقم زده است.
 
وی یادآورشد: این همایش بهانه خوبی است تا دگر بار نقش زبان و فرهنگ در چشم انداز توسعه روابط با همسایه شمالی دقیقتر بررسی  و به نتایج روشنی رسید.
کد مطلب 1192545

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