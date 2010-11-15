نقش زبان و فرهنگ در روابط ایران و روسیه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قیصر مهرابی هدف از برگزاری این همایش را تبیین نقش ویژه زبان و فرهنگ در نزدیکی ملتها و بخصوص دو کشور همسایه ایران و روسیه عنوان کرد.
وی همچنین گردهمایی مجموعه ای از متخصصان و پژوهشگران عرصه آموزش، ادبیات و ترجمه زبان روسی برای بحث و تبادل نظر و توسعه روابط بین دانشگاههای مجری گرایشهای رشته زبان روسی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.
عضو هیئت علمی گروه زبان روسی ادامه داد: از تعداد 80 مقاله ارسال شده به دبیرخانه همایش تعداد 59 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و از سوی نویسندگان مقالات ارائه خواهند شد.
وی همچنین با بیان اینکه اغلب گویشوران زبان مادری خود را زیباتر و رساتر تصور می کنند، بازهم میل به دانستن و تسلط بر زبانهای دیگر در آنها تا آخرین روز زندگی همراهی می کند، افزود: سر این مطلب آن است که زبان اولین دریچه ورودی به فرهنگهای دیگر و آشنایی با سنتها و ویژگی های اقوام و ملل دیگر است.
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