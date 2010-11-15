هفته فیلم ایران در اوکراین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم اوکراین با توجه به سکونت حدود 30 هزار ایرانی در این کشور و ضرورت ایجاد ارتباط فرهنگی، به همت موسسه رسانه‌های تصویری و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین از 23 آبان ماه در محل خانه اوکراین کیف برگزار می‌شود.

در این هفته فیلم که به مدت چهار روز و با حضور سینماگران ایرانی ادامه خواهد داشت، فیلم‌هایی همچون "کنعان"، "دوزخ، برزخ، بهشت"، "کیفر" و... به نمایش درمی‌آیند. این برنامه به دنبال برپایی موفقت‌آمیز هفته فیلم ایران در قطر و استقبال کم‌نظیر علاقمندان به سینمای ایران در این کشور برگزار شده است.

هفته فیلم ایران در قطر نیز به همت موسسه رسانه‌های تصویری از 13 تا 16 آبان سال جاری با حضور سه بازیگر سینمای ایران و نمایش فیلم‌های "کنعان"، "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "دوزخ، برزخ، بهشت" و "حیران" برپا شده بود.

