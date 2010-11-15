به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری خود اظهار داشت: در زندگی خوبی و بدی وجود دارد انسانها هم خوب هستند و هم بد و به همان اندازه انسانها با ادب و بی تربیت هستند. برخی از افراد باهوشند و برخی دیگر به منافع علمی فکر می کنند و تعدادی نیز این موضوع برایشان اهمیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مشکلات ما در ایران این است که یکدیگر را قبول نداریم شاید اگر قدری به خودمان احترام بگذاریم بسیاری از مشکلات برطرف شود. همه ما نقاط ضعف و قوتی داریم اما اگر در کنار هم باشیم می توان یک تیم شد و کامل شویم.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان تاکید کرد: هیچ وقت کینه ای نبوده ام و از کسی کینه به دل نمی گیرم اگر کسی روزی مرا اذیت کرده او را به خدا و جدم واگذار می کنم در این مدت اگر بی مهری و نامهربانی دیده ام سعی کرده ام با آن بسازم و کینه ای به دل نمی گیرم.

وی گفت: من یاد گرفته ام دشمنان خود را دوست بدارم چرا که اگر چنین نگاهی داشته باشیم می توانیم دشمنان خود را اصلاح کنید.

قطبی گفت: از اینکه در فوتبال ایران فعالیت می کنم احساس خوشحالی می کنم من از اینکه در فوتبال ایران دوره ای را پشت سر گذاشته ام به خودم افتخار می کنم خوشحالم که به ایران آمده ام و فعالیت در فوتبال این کشور را تجربه کرده ام این 3 سال برای من پر از آموزش و تجربه بود.

وی گفت: کسی مانند من بعد از 20 سال به کشورش باز می گردد در قلبش سوراخ هایی وجود دارد که با حضور در کشورش و زادگاهش این سوراخ ها پر می شود من زمانی که به ایران بازگشته ام کامل تر و باتجربه تر شده ام و سعی می کنم از این تجربه ها استفاده کنم.

وی در پایان گفت: زمانی که از کسی دلگیر می شوم و ناراحت می شوم زمانی که به نزدم مردم می روم این ناراحتی ها از بین و آنها را فراموش می کنم.