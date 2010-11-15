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۲۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

بانک اطلاعاتی متخلفین محصولات سمعی و بصری تشکیل شد

بانک اطلاعاتی متخلفین محصولات سمعی و بصری تشکیل شد

اولین نشست دبیر کل ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بعد از تغییر و تحولات مدیریتی ماه‌های اخیر در این دو حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور سرهنگ محرابی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ، سرهنگ لطفی معاونت اطلاعات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ، سرهنگ ربیعی ریاست پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و محمدرضا عباسیان دبیر کل ستاد مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری برگزارشد، بر لزوم مبارزه هرچه بیشتر با تکثیر و توزیع غیرمجاز محصولات سمعی و بصری با هدف صیانت از حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان داخلی و خانواده‌ها در سراسر کشور تاکید شد.

تشکیل بانک اطلاعاتی از متخلفین حوزه تکثیر و توزیع آثار غیر مجاز محصولات سمعی و بصری از جمله مواردی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت تا از این پس با تشکیل این بانک اطلاعاتی، 9پایگاه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ به صورت منسجم‌تری با این معضل برخورد کرده و متخلفان را به مقامات قضائی معرفی نمایند.

در پایان این نشست محمدرضا عباسیان از عوامل پلیس اطلاعات و امنیت به جهت تسریع در روند مبارزه با متخلفان تقدیر و تشکر کرد. پس از این نشست و طی عملیاتی گسترده در مناطق مختلف شهر تهران، ده‌ها هزار سی‌دی و دی‌وی‌دی غیر مجاز و غیر اخلاقی کشف و جمع‌آوری، چندین باب مغازه پلمپ و 15نفر از متخلفین نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
 

کد مطلب 1192552

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